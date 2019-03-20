  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київщина виділила майже два мільйони гривень на фінансування 40-ка перспективних спортсменів

    • Розсилка
    Керівник управління спорту КОДА Сергій Тимофеєв серед інших відзначив тренера з вільної боротьби Анатолія Гуральського - Київщина виділила майже два мільйони гривень на фінансування 40-ка перспективних спортсменів
    Керівник управління спорту КОДА Сергій Тимофеєв серед інших відзначив тренера з вільної боротьби Анатолія Гуральського
    Світлана Вербицька

    При управлінні спорту КОДА створили резервну збірну з олімпійських видів спорту

    Відзначаючи найкращих спортсменів і тренерів Київщини, керівник управління спорту Київської обласної державної адміністрації Сергій Тимофєєв розповів про деталі створення у 2018 році резервної штатної збірної команди Київської області з олімпійських видів спорту, до складу якої входить 40 офіційно працевлаштованих спортсменів.

    Читайте також

    Цьогоріч на цих атлетів, які є членами молодіжних, або кандидатами до національних збірних з обласного бюджету виділена сума близько 1,9 млн грн.

    За словами пана Тимофєєва, у 2017 році управлінням фізичної культури і спорту також започаткувало програму забезпечення «Стипендіями видатних, молодих та перспективних спортсменів і їх тренерів». Торік загальна сума стипендій сягала 1,2 мільйона гривень. У 2019 році розмір стипендійного фонду розглядатиметься на найближчій сесії Київської облради.

     Читайте також: Перший в українській історії чемпіон Європи з ходьби: Особливі відчуття, коли перемагаєш людей, якими захоплюєшся
    Читайте також
    спорт Київщина фінансування Сергій Тимофєєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ