Київщина виділила майже два мільйони гривень на фінансування 40-ка перспективних спортсменів



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Керівник управління спорту КОДА Сергій Тимофеєв серед інших відзначив тренера з вільної боротьби Анатолія Гуральського Світлана Вербицька

При управлінні спорту КОДА створили резервну збірну з олімпійських видів спорту

Відзначаючи найкращих спортсменів і тренерів Київщини, керівник управління спорту Київської обласної державної адміністрації Сергій Тимофєєв розповів про деталі створення у 2018 році резервної штатної збірної команди Київської області з олімпійських видів спорту, до складу якої входить 40 офіційно працевлаштованих спортсменів.

Цьогоріч на цих атлетів, які є членами молодіжних, або кандидатами до національних збірних з обласного бюджету виділена сума близько 1,9 млн грн.

За словами пана Тимофєєва, у 2017 році управлінням фізичної культури і спорту також започаткувало програму забезпечення «Стипендіями видатних, молодих та перспективних спортсменів і їх тренерів». Торік загальна сума стипендій сягала 1,2 мільйона гривень. У 2019 році розмір стипендійного фонду розглядатиметься на найближчій сесії Київської облради.