Київське «Динамо» виступатиме в формі з автографом Лобановського
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Уболівальники київського «Динамо» шанують Валерія Лобановського
1927.kiev.ua
У такому екіпіруванні динамівці гратимуть уже в наступному сезоні
Футболісти київського «Динамо» гратимуть у формі з автографом легенди клубу й всього українського футболу Валерія Лобановського.
Автограф помістився на екіпірування біля офіційного ромбу з буквою «Д», інформує телеграм-канал «Записки Динамовца».
Нова форма клубу вже готова.
Нагадаємо, наразі офіційним постачальником екіпірування київського «Динамо» є компанія New Balance.