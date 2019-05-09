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    Київське «Динамо» виступатиме в формі з автографом Лобановського

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    Уболівальники київського &laquo;Динамо&raquo; шанують Валерія Лобановського&nbsp; - Київське «Динамо» виступатиме в формі з автографом Лобановського
    Уболівальники київського «Динамо» шанують Валерія Лобановського 
    1927.kiev.ua

    У такому екіпіруванні динамівці гратимуть уже в наступному сезоні

    Футболісти київського «Динамо» гратимуть у формі з автографом легенди клубу й всього українського футболу Валерія Лобановського.

    Автограф помістився на екіпірування біля офіційного ромбу з буквою «Д», інформує телеграм-канал «Записки Динамовца».

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    Нова форма клубу вже готова.

    Нагадаємо, наразі офіційним постачальником екіпірування київського «Динамо» є компанія New Balance.

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