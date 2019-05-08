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    Київське «Динамо» збирається підписати гравця з російським паспортом

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    Гусейн Джафаров виступав на любительському рівні в Санкт-Петербурзі - Київське «Динамо» збирається підписати гравця з російським паспортом
    Гусейн Джафаров виступав на любительському рівні в Санкт-Петербурзі
    Український футбол

    До того Гусейн Джафаров перебував на оглядинах у казанському «Рубіні»

    На перегляд у київське «Динамо» прибув 17-річний півоборонець Гусейн Джафаров.

    Раніше юний футболіст перебував на перегляді у російському «Рубіні» з Казані. Там він залучався до тренувань головної команди, за яку зіграв у товариських матчах. Однак до підписання контракту справ не дійшла.

    До цього Гусейн Джафаров виступав на любительському рівні в Санкт-Петербурзі. Також футболіст грав в пляжний футбол.

    Варто зазначити, що у Гусейна Джафарова подвійне громадянство – РФ та Азербайджану.

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    Джерело: Динамомания

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