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    Для повного щастя київське «Динамо» докупило нігерійського оборонця

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    Джозеф Окоро - наслідник слави великого Айїли Юссуфа - Для повного щастя київське «Динамо» докупило нігерійського оборонця
    Джозеф Окоро - наслідник слави великого Айїли Юссуфа
    Twitter Дмитра Селюка

    Смій мазок до й без того яскравої палітри динамівського колективу зробив відомий агент Дмитро Селюк

    18-річний нігерійський оборонець Джозеф Окоро підписав контракт з київським «Динамо».

    Про це повідомив агент гравця Дмитро Селюк, при цьому не розкриваючи деталі контракту. На даний момент відомо лише те, що грати в своїй новій команді Джозеф буде під №44.

    «18-річний Джозеф Окоро підписав контракт з «Динамо» Київ. З чим його і вітаю. Упевнений, що за нього мені соромно не буде», - написав Селюк в Твіттері.

    Відзначимо, що раніше футболіст кілька тижнів провів у київській команді на перегляді.

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