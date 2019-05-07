Для повного щастя київське «Динамо» докупило нігерійського оборонця



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Джозеф Окоро - наслідник слави великого Айїли Юссуфа Twitter Дмитра Селюка

Смій мазок до й без того яскравої палітри динамівського колективу зробив відомий агент Дмитро Селюк

18-річний нігерійський оборонець Джозеф Окоро підписав контракт з київським «Динамо».

Про це повідомив агент гравця Дмитро Селюк, при цьому не розкриваючи деталі контракту. На даний момент відомо лише те, що грати в своїй новій команді Джозеф буде під №44.

«18-річний Джозеф Окоро підписав контракт з «Динамо» Київ. З чим його і вітаю. Упевнений, що за нього мені соромно не буде», - написав Селюк в Твіттері.

Відзначимо, що раніше футболіст кілька тижнів провів у київській команді на перегляді.