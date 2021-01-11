Київський «Сокіл» переміг найбільш незручного суперника в українській лізі (відео)

Кияни не допустили чергового камбека «Краматорська»

Київський «Сокіл» переміг одного із найнезручніших своїх суперників в Українській хокейній лізі. У попередніх двох матчах з командою Олега Шафаренка «Краматорськ» здобував перемоги, поступаючись по ходу матчів 0:2 і 1:4. У найсвіжішому поєдинку кияни вели з перевагою 4:0. «Краматорськ» здійснив чергову спробу відігратися, але на цей раз на диво не спромігся.

«Краматорськ» - «Сокіл» (Київ) – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – Андрій Міхнов (Ярослав Панченко), 11:16. 0:2 – Антон Рубан (Андрєй Смирнов, Андрій Міхнов), 12:49. 0:3 – Андрєй Смирнов (Гільманов, Денис Гончаренко), 24:36. 0:4 – Андрєй Смирнов (Олендаренко, Андрій Міхнов), 34:10. 1:4 – Гринь (Сурсов, Денис Ковальов), 52:26. 2:4 – Павло Таран (Гринь, Денис Ковальов), 59:08

«Краматорськ»: Шевчук; Павло Таран – Пахмурін, Люльчук – Воронін, Зуєв – Панков; Гринь – Денис Ковальов – Сурсов, Геворкян – Золотухін – Жвачкін, Халін – Севастьян Карпенко – Кривошапкін, Гринкевич. Тренер – Павло Микульчик

«Сокіл»: Кубрицький; Сисак – Алєксєй Платонов, Олендаренко – Голубич, Владислав Лисенко – Белинський, Сушков – Михайло Васильєв; Фелікс Морозов – Єгор Кузьменко – Алєсандр Павленко, Антон Рубан – Ярослав Панченко – Андрій Міхнов, Денис Гончаренко – Андрєй Смирнов – Гільманов, Коржелецький – Пойманов – Олексій Сиротенко. Тренер Олег Шафаренко

10 січня. Дружківка. «Альтаїр-Арена»

«Сокіл» здобув 17-ту в 23-х проведених матчах регулярного чемпіонату УХЛ перемогу і з 35-ма очками ділить друге-третє місця з чинними чемпіонами – «Кременчуком». Лідирує з 40 очками «Донбас». «Краматорськ» набрав 25 пунктів і йде п'ятим. Від четвертої команди, херсонського «Дніпра», підопічні Павла Микульчика відстають на три очки.

13 січня кияни проведуть наступний матч проти «Білого Барса» у Білій Церкві. «Краматорськ» 14 січня протистоятиме «Маріуполю».