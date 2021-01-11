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    Київський «Сокіл» переміг найбільш незручного суперника в українській лізі (відео)

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    &laquo;Сокіл&raquo; здобув 17 перемогу в сезоні - Київський «Сокіл» переміг найбільш незручного суперника в українській лізі (відео)
    «Сокіл» здобув 17 перемогу в сезоні
    Світлина - УХЛ

    Кияни не допустили чергового камбека «Краматорська»

    Київський «Сокіл» переміг одного із найнезручніших своїх суперників в Українській хокейній лізі. У попередніх двох матчах з командою Олега Шафаренка «Краматорськ» здобував перемоги, поступаючись по ходу матчів 0:2 і 1:4. У найсвіжішому поєдинку кияни вели з перевагою 4:0. «Краматорськ» здійснив чергову спробу відігратися, але на цей раз на диво не спромігся.

    «Краматорськ» - «Сокіл» (Київ) – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

    Шайби: 0:1 – Андрій Міхнов (Ярослав Панченко), 11:16. 0:2 – Антон Рубан (Андрєй Смирнов, Андрій Міхнов), 12:49. 0:3 – Андрєй Смирнов (Гільманов, Денис Гончаренко), 24:36. 0:4 – Андрєй Смирнов (Олендаренко, Андрій Міхнов), 34:10. 1:4 – Гринь (Сурсов, Денис Ковальов), 52:26. 2:4 – Павло Таран (Гринь, Денис Ковальов), 59:08

    «Краматорськ»: Шевчук; Павло Таран – Пахмурін, Люльчук – Воронін, Зуєв – Панков; Гринь – Денис Ковальов – Сурсов, Геворкян – Золотухін – Жвачкін, Халін – Севастьян Карпенко – Кривошапкін, Гринкевич. Тренер – Павло Микульчик

    «Сокіл»: Кубрицький; Сисак – Алєксєй Платонов, Олендаренко – Голубич, Владислав Лисенко – Белинський, Сушков – Михайло Васильєв; Фелікс Морозов – Єгор Кузьменко – Алєсандр Павленко, Антон Рубан – Ярослав Панченко – Андрій Міхнов, Денис Гончаренко – Андрєй Смирнов – Гільманов, Коржелецький – Пойманов – Олексій Сиротенко. Тренер Олег Шафаренко

    10 січня. Дружківка. «Альтаїр-Арена»

    «Сокіл» здобув 17-ту в 23-х проведених матчах регулярного чемпіонату УХЛ перемогу і з 35-ма очками ділить друге-третє місця з чинними чемпіонами – «Кременчуком». Лідирує з 40 очками «Донбас». «Краматорськ» набрав 25 пунктів і йде п'ятим. Від четвертої команди, херсонського «Дніпра», підопічні Павла Микульчика відстають на три очки.

    13 січня кияни проведуть наступний матч проти «Білого Барса» у Білій Церкві. «Краматорськ» 14 січня протистоятиме «Маріуполю».

     Читайте також: Вперше всуху. Як «Сокіл» перемагав «барсів» у Білій Церкві (фоторепортаж)
    Теги: ХК Сокіл Ярослав Панченко Павло Таран Фелікс Морозов Михайло Васильєв Олексій Сиротенко Андрій Міхнов Севастьян Карпенко Денис Гончаренко Олег Шафаренко Дмитро Кубрицький Антон Рубан ХК «Краматорськ» Єгор Кузьменко Ілля Олендаренко Денис Ковальов Андрєй Смирнов Михайло Шевчук Павло Микульчик Умед Гільманов Артем Сурсов Владислав Лисенко Едуард Гринь
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