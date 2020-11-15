Вперше всуху. Як «Сокіл» перемагав «барсів» у Білій Церкві (фоторепортаж)

Київський клуб здобув п’яту перемогу в сезоні

Київський «Сокіл» вдруге у поточному чемпіонаті Української хокейної ліги переміг білоцерківський «Білий Барс». Правда, на відміну від звитяги тижневої давнини, цього разу «соколята» виграли впевнено, за явної переваги. Зрештою, враховуючи різний рівень комплектації, нічого дивного тут немає.

Тим паче, за тиждень, що минув, «барси» зазнали серйозної кадрової втрати – у «Краматорськ» перебрався один із найкращих їх гравців, капітан Павло Таран. Натомість «Сокіл» з одним зі своїх хокеїстів напередодні цього матчу попрощався свідомо. За словами наставника команди Олега Шафаренка, росіянин Денис Ковальов «як легіонер команді не підходить». Замість нього «Сокіл» планує знайти когось сильнішого. Не найближчим часом, але пошуки нападника кияни ведуть.

«Білий Барс» (Біла Церква) – «Сокіл» (Київ) – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Олендаренко (Ярослав Панченко), 13:41. 0:2 – Антон Рубан (Німенко, Андрій Міхнов), 19:44. 0:3 – Середницький (Сисак, Ярослав Панченко), 34:41

«Білий Барс»: Кирило Кучер; Гребеник – Грицюк, Логач – Ядловський, Будько – Артем Портний, Арсеній Кисельов; Роман Благий – Дмитро Даниленко – Данило Мороз, Грабовецький – Петрошенко – Денис Бородай, Койда – Анатолій Резюк – Олександр Резюк, Фурсенко – Собко – Трошкін. Тренер – Костянтин Буценко

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Платонов – Сисак, Фірсов – Павлов, Сушков; Антон Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Німенко, Олександр Павленко – Михайло Сімчук – Фелікс Морозов, Середницький – Ярослав Панченко – Ступак, Денис Гончаренко – Пойманов – Сиротенко. Тренер – Олег Шафаренко

14 листопада. Біла Церква. Льодовий стадіон «Білий Барс». Без глядачів

Варто відзначити, що після несподіваної поразки від «Крижаних Вовків» за два дні до того хокеїсти «Сокола» вийшли на майданчик льодового стадіону «Білий Барс» надвмотивованими.

Голкіпер киян Дмитро Кубрицький записав до свого активу перший у цьому чемпіонаті «шот-аут». Третю шайбу в складі киян закинув 19-річний Богдан Середницький, для якого то третій гол при чотирьох результативних передачах в сезоні загалом. Після семи проведених матчів Богдан став найкращим бомбардиром команди. І то за умови, що Олег Шафаренко не приховував, що збирався після дебютного матчу в Маріуполі відпустити Середницького в іншу команду. Проте після закинутої нападником дебютної шайби тренер переглянув своє рішення.

«Справді, я тоді знав про те, що маю піти в інший клуб, - каже Богдан «Главкому». – Проте зіграв проти «Маріуполя» так, як умію і в підсумку залишився. Нинішня перемога вийшла не такою легкою, як може здатися зі сторони. Вчасно закинули, грамотно зіграли в обороні, трохи потягнув воротар. Звичайно, додала нам емоцій поразка в попередньому матчі від «Вовків». Вважаю, що рахунок тоді не відповідав перебігові подій на льоду. Мали багато моментів. Коли не забивали – починали нервувати. Через те виходило ще менше. Тим не менш, після цієї невдачі ми трохи переглянули свою гру. Загалом стартом команди в чемпіонаті можемо бути задоволені. Помилки є, їх треба виправляти, але за результатом ситуація більш-менш нормальна».

«Сьогодні здобули найспокійнішу перемогу з усіх п’яти у цьому чемпіонаті, - говорить тренер «Сокола» Олег Шафаренко. – Хлопці гарно підготувалися до гри, добре рухалися. Також нам на користь зіграв якісний лід, більші, ніж наш домашній, розміри майданчика. Та й поразка від «Крижаних Вовків» підбадьорила. Це наші прямі конкуренти, ми не маємо права втрачати з ними очок. Тому сьогодні мені навіть не довелося сильно налаштовувати підопічних. Вони самі все розуміли без слів. Хоча працювати ще є над чим. Зіграність з’являється, але фрагментарно. Потім знову щезає. Над цим працюємо. Звичайно, з такою великою кількістю ігор трохи накопичилася втома. З «Вовками» у попередньому матчі саме свіжості, щоб відігратися, нам забракло».

Наразі «Сокіл» з десятьма очками іде в таблиці третім. Попереду тільки «Донбас» і «Кременчук», у яких по 14 пунктів в активі. У херсонського «Дніпра» - сім очок. «Краматорськ» із п’ятьма пунктами іде на п’ятому місці. У «Крижаних Вовків» і «Білого Барса» - по три очки. Замикає таблицю «Маріуполь», у якого лише два бали.

Наступну гру «Сокіл» проведе у середу, 18 листопада. О 18:45 кияни прийматимуть віце-чемпіонів країни, донецький «Донбас». «Білий Барс» 19 листопада о 18:00 прийматиме херсонський «Дніпро».