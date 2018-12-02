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    «Кінг Конг» нокаутував Кауффмана та інші бої в андеркарді поєдинку Вайлдер - Ф'юрі

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    Фото взяте з сайту&nbsp;akboxing.ru - «Кінг Конг» нокаутував Кауффмана та інші бої в андеркарді поєдинку Вайлдер - Ф'юрі
    Фото взяте з сайту akboxing.ru

    Кілька цікавих поєдинків відбулися перед головною подією вечора

    У Лос-Анджелесі відбувся великий вечір боксу, у головному поєдинку якого Деонтей Вайлдер захистив пояс чемпіона у суперважкій вазі за версією WBC, не програвши Тайсону Ф'юрі.

    В андеркарді цього видатного бою відбулися цікаві поєдинки.

    У поєдинку американських суперваговиків Хессе Родрігес переміг за очками Жосуе Моралеса.

    Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Роберт Герреро (США) нокаутував у другому раунді угорця Адама Мате.

    Колишній претент на титул чемпіона світу у суперважкій вазі американець Кріс Арреола переміг Моринцу Сміта.

    Ще один американець Джуліан Вільямс нокаутував у другому раунді мексиканця Франсиско Хав'єра Кастро.

    Британець Ісаак Лоу (другий легка вага) нокаутував в п'ятому раунді аргентинця Лукаса Рафаеля Баєса.

    Чемпіон Британської Співдружності у суперважкій вазі Джо Джойс на 32-й секунді поєдинку нокаутував американця Джо Хенкса.

    Кубинський суперваговик Лукас «Кінг Конг» Ортіс переміг технічним нокаутом у десятому раунді американця Тревіса Кауфмана.

    У бою за пояса чемпіона світу у першій середній раунді за версіями WBA Super, IBF і IBO американець Джаретт Херд у четвертому раунді нокаутував британця Джейсона Велборна.

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    Джерело: 24boxing.com.ua

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