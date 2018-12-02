«Кінг Конг» нокаутував Кауффмана та інші бої в андеркарді поєдинку Вайлдер - Ф'юрі



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Фото взяте з сайту akboxing.ru

Кілька цікавих поєдинків відбулися перед головною подією вечора

У Лос-Анджелесі відбувся великий вечір боксу, у головному поєдинку якого Деонтей Вайлдер захистив пояс чемпіона у суперважкій вазі за версією WBC, не програвши Тайсону Ф'юрі.

В андеркарді цього видатного бою відбулися цікаві поєдинки.

У поєдинку американських суперваговиків Хессе Родрігес переміг за очками Жосуе Моралеса.

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Роберт Герреро (США) нокаутував у другому раунді угорця Адама Мате.

Колишній претент на титул чемпіона світу у суперважкій вазі американець Кріс Арреола переміг Моринцу Сміта.

Ще один американець Джуліан Вільямс нокаутував у другому раунді мексиканця Франсиско Хав'єра Кастро.

Британець Ісаак Лоу (другий легка вага) нокаутував в п'ятому раунді аргентинця Лукаса Рафаеля Баєса.

Чемпіон Британської Співдружності у суперважкій вазі Джо Джойс на 32-й секунді поєдинку нокаутував американця Джо Хенкса.

Кубинський суперваговик Лукас «Кінг Конг» Ортіс переміг технічним нокаутом у десятому раунді американця Тревіса Кауфмана.

У бою за пояса чемпіона світу у першій середній раунді за версіями WBA Super, IBF і IBO американець Джаретт Херд у четвертому раунді нокаутував британця Джейсона Велборна.

Джерело: 24boxing.com.ua