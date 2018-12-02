Українець Олександр Гвоздик – новий чемпіон світу з боксу



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Україна отримує черговий пояс з боксу

У ніч на 2 грудня, відбувся бій за титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг) між канадцем Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) й українцем Олександром Гвоздиком (16-0, 13 КО).

Поєдинок приймало місто Квебек, що у Канаді, на території чемпіона на момент початку бою.

Але відтепер Стівенсон не є більше чемпіоном, адже Гвоздик переміг нокаутом в 11-му раунді.

Як інформує vringe.com, зі стартових секунд ветеран-чемпіон зайняв центр рингу. Перша трихвилинка пройшла переважно у позиційній боротьбі з мінімумом загострень з обох сторін.

Українець вицілював у корпус, Стівенсон сконцентрувався на полюванні за головою претендента.

У третьому раунді Гвоздик накрутив темп і щільність бою, почав боксувати першим номером. Стівенсона навіть упав, але рефері чомусь не відрахував нокдаун.

До екватора бою на діях чемпіона почала позначатися втома. Він непогано починав раунди, але потім тільки лише відстрілювався одиночними лівими.

Гвоздик же нарощував оберти, працював комбінаціями, перевершував чемпіона у швидкості, заплутував у постійних переміщеннях, чудово виходив в атаку.

У 10-му раунді українець проґавив небезпечний лівий прямий і ледве втримався на ногах, але наприкінці раунду і сам кілька разів потривожив Стівенсона.

А вже у наступній трихвилинці, після прочухана від тренера Тедді Атласа, Гвоздик натиснув, змусив чемпіона перейти у режим виживання, після чого відправив на канвас. Рефері негайно зупинив сутичку.

Зауважимо, що Гвоздик став четвертим боксером-чемпіоном з України. Наразі світовими титулами володіють Олександр Усик, Василь Ломаченко й Артем Далакян.