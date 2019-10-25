Кличко повідомив про особисте горе
Пішов з життя колишній учитель Володимира Кличка
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко повідомив про особисте горе. Пішов з життя його учитель, науковий керівник під час захисту докторської дисертації спортсмена Леонід Волков.
Про це Володимир написав у мережі Інстаграм.
«Він був поряд зі мною чотири з половиною року, поки я успішно не захистив докторську дисертацію. На жаль, цього тижня професор Волков помер. Він був тим, хто запалив потрібний мені вогонь. Він цінував, що я завжди хотів застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову перспективу. Можливо, інколи я турбував його надмірною кількістю запитань, він завжди з терпінням ставився до мене. Дякую тобі за все, мій друже. Я збережу вогонь у середині себе», - написав Володимир Кличко.