Кличко повідомив про особисте горе



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Леонід Волков та Володимир Кличко Інстаграм

Пішов з життя колишній учитель Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко повідомив про особисте горе. Пішов з життя його учитель, науковий керівник під час захисту докторської дисертації спортсмена Леонід Волков.

Про це Володимир написав у мережі Інстаграм.

«Він був поряд зі мною чотири з половиною року, поки я успішно не захистив докторську дисертацію. На жаль, цього тижня професор Волков помер. Він був тим, хто запалив потрібний мені вогонь. Він цінував, що я завжди хотів застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову перспективу. Можливо, інколи я турбував його надмірною кількістю запитань, він завжди з терпінням ставився до мене. Дякую тобі за все, мій друже. Я збережу вогонь у середині себе», - написав Володимир Кличко.