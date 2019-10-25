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    Кличко повідомив про особисте горе

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    Леонід Волков та Володимир Кличко - Кличко повідомив про особисте горе
    Леонід Волков та Володимир Кличко
    Інстаграм

    Пішов з життя колишній учитель Володимира Кличка

    Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко повідомив про особисте горе. Пішов з життя його учитель, науковий керівник під час захисту докторської дисертації спортсмена Леонід Волков.

    Про це Володимир написав у мережі Інстаграм.

    «Він був поряд зі мною чотири з половиною року, поки я успішно не захистив докторську дисертацію. На жаль, цього тижня професор Волков помер. Він був тим, хто запалив потрібний мені вогонь. Він цінував, що я завжди хотів застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову перспективу. Можливо, інколи я турбував його надмірною кількістю запитань, він завжди з терпінням ставився до мене. Дякую тобі за все, мій друже. Я збережу вогонь у середині себе», - написав Володимир Кличко.

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    Володимир Кличко бокс
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