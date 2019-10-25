Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі



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Михайло Зав'ялом - патріарх українського професійного боксу Іван Вербицький

Михайло Зав’ялов зробив рішучу заяву

У Канкуні (Мексика) на цьогорічному конгресі WBC стало відомо місце проведення 58-го конгресу WBC.

Право його проводити в 2020році довірили Санкт-Петербургу (РФ).

Президент Національної Ліги професійного боксу України, член ради WBC Михайло Зав'ялов відразу повідомив, що українська делегація не відвідає наступного конгрес.

«Поки у нас йде війна, поки Росія окупує Крим і в Донбас і у нас кожен день гинуть люди, ми не вправі брати участь у конгресі, який відбудеться в цьому чудовому місті. На жаль, Україна брати участь в конгресі в Санкт-Петербурзі не буде», - цитує Михайла Михайловича ProBoxing UA.