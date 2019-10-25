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    Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі

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    Михайло Зав'ялом - патріарх українського професійного боксу - Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
    Михайло Зав'ялом - патріарх українського професійного боксу
    Іван Вербицький

    Михайло Зав’ялов зробив рішучу заяву

    У Канкуні (Мексика) на цьогорічному конгресі WBC стало відомо місце проведення 58-го конгресу WBC.

    Право його проводити в 2020році довірили Санкт-Петербургу (РФ).

    Президент Національної Ліги професійного боксу України, член ради WBC Михайло Зав'ялов відразу повідомив, що українська делегація не відвідає наступного конгрес.

    «Поки у нас йде війна, поки Росія окупує Крим і в Донбас і у нас кожен день гинуть люди, ми не вправі брати участь у конгресі, який відбудеться в цьому чудовому місті. На жаль, Україна брати участь в конгресі в Санкт-Петербурзі не буде», - цитує Михайла Михайловича ProBoxing UA.

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    бокс війна WBC Михайло Зав'ялов спорт поза політикою
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