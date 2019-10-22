Кличко претендуватиме на входження в Міжнародний зал боксерської слави



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Володимир Кличко Capital

Уже наступного року Володимир Кличко може отримати престижне визнання

Організатори змінили правила входження в Міжнародний зал боксерської слави. Про це повідомив оглядач ESPN Ден Рафаель.

Відтепер кандидати можуть претендувати на престижне визнання лише через три роки після завершення кар’єри.

Відтак уже наступного року на входження в Міжнародний зал боксерської слави зможе українець Володимир Кличко.

Кличко-молодший останній бій провів у квітні 2017 року, коли програв британцю Ентоні Джошуа.

Віталій Кличко вже перебуває в Міжнародному залі боксерської слави.