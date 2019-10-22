Ломаченко: Усик зводить Вайлдера до школи



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Олександр Усик SB

Чемпіон світу в легкій вазі прокоментував шанси українця в бою проти чемпіона в надважкій вазі

Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Василь Ломаченко прокоментував шанси свого кума Олександра Усика в можливому бою проти американського чемпіона в надважкій вазі за версією WBC Деонтея Вайлдера.

«Усик зводить Вайлдера до школи», - передає слова Ломаченка EsNews.

Усик успішно дебютував у надважкій ваговій категорії, змусивши капітулювати після семи раундів американця Чезза Візерспуна. Згодом Усик доручив своїм промоутерам організувати чемпіонський бій у найпрестижнішій ваговій категорії.

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Раніше українець заявляв, що бажав би зустрітися в ринзі з Вайлдером.