  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко знову прокоментував можливість повернення в ринг

    • Розсилка
    Володимир Кличко - Кличко знову прокоментував можливість повернення в ринг
    Володимир Кличко
    logincasino.com

    Легендарному українському боксеру приємна увага вболівальників

    Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко знову прокоментував чутки про ймовірність повернення в ринг.

    «Наразі мій статус не змінився. Завжди поширюються чутки, які є компліментами для мене. Приємно, якщо фанати справді хочуть це побачити. Я радий, що суспільство та спорт скучили. Ніколи не говори ніколи», - зазначик українець у інтерв’ю SID.

    Раніше повідомлялося, що 43-річний Кличко поновив тренування після повідомлень про пропозицію в 80 мільйонів доларів від стрімінгового сервісу DAZN за три бої.

     Читайте також: Американський чемпіон пригрозив вбивством Володимиру Кличку
    Читайте також
    Володимир Кличко бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ