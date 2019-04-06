Кличко знову прокоментував можливість повернення в ринг



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Володимир Кличко logincasino.com

Легендарному українському боксеру приємна увага вболівальників

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко знову прокоментував чутки про ймовірність повернення в ринг.

«Наразі мій статус не змінився. Завжди поширюються чутки, які є компліментами для мене. Приємно, якщо фанати справді хочуть це побачити. Я радий, що суспільство та спорт скучили. Ніколи не говори ніколи», - зазначик українець у інтерв’ю SID.

Раніше повідомлялося, що 43-річний Кличко поновив тренування після повідомлень про пропозицію в 80 мільйонів доларів від стрімінгового сервісу DAZN за три бої.

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