Американський чемпіон пригрозив вбивством Володимиру Кличку



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Деонтей Уайлдер Sportshub

Деонтей Уайлдер не радить українцю повертатися в ринг

Чемпіон WBC у важкій вазі Деонтей Уайлдер вважає, що український екс-чемпіон світу Володимир Кличко не бажатиме зустрітися з ним, у випадку повернення в ринг.

«Для початку нехай Володимир набере форму та повернеться. Він же і перед Джошуа не бився років два чи скільки там? Вийшов – і програв. Та це все ще ім’я – це все ще Кличко. Він творив неймовірне. Я багато навчився, коли приїздив до нього в тренувальний табір.

Але йому краще не виходити в ринг проти мене – я виходжу вбивати. Якщо чесно, не думаю, що він захоче битися зі мною. Він багато разів міг мене викликати, але не робив цього», - передає слова американського боксера Boxingscene.

За неофіційною інформацією, стрімінговий сервіс DAZN пропонує 43-річному українцю 80 мільйонів доларів за повернення на три поєдинки.

Нагадаємо, Володимир Кличко в останньому бою в квітні 2017 року програв британцю Ентоні Джошуа, після чого оголосив про завершення професіональної кар’єри.