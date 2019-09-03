Кличко знову прокоментував можливість повернення в ринг



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Володимир Кличко мотивує себе можливістю поновлення боксерської кар’єри

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко у спілкуванні з вболівальниками розповів, навіщо підтримує відмінні фізичні кондиції.

«Таким чином я обманюю себе. Щоранку обманюю себе, що повернуся в ринг. І це працює. Обманюю себе, що битимуся в реванші проти Тайсона Ф’юрі або поб’ю рекорд Джоржа Формана найстаршого чемпіона в надважкій вазі. Це великий солодкий обман. Але це й велика мотивація», - розповів Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко оголосив про завершення професіональної кар’єри влітку 2017 року за кілька місяців після поразки від Ентоні Джошуа.