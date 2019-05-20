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    Клопп відмовився очолити «Ювентус», - джерело

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    Юрген Клопп - Клопп відмовився очолити «Ювентус», - джерело
    Юрген Клопп

    Туринський клуб також проявляє інтерес до головного тренера «Челсі» Мауріціо Сарри і «Тоттенхем Хотспур» Маурісіо Почеттіно

    Туринський «Ювентус» провів переговори з головним тренером «Ліверпуля» Юргеном Клоппом. Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмер в своєму Twitter.

    За даними джерела, в ході переговорів німецький фахівець відмовився очолити італійський клуб. Контракт наставника з «Ліверпулем» дійсний до літа 2022 року. У цьому сезоні він зайняв з клубом друге місце в чемпіонаті Англії і має шанс стати переможцем Ліги чемпіонів.

    Нагадаємо, що нинішній головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі піде у відставку після закінчення цього сезону. У зв'язку з цим туринці знаходяться в пошуках нового тренера.

    Раніше повідомлялося, що туринський клуб проявляє інтерес до головного тренера «Челсі» Мауріціо Саррі і очільника «Тоттенхем Хотспур» Маурісіо Почеттіно.

    ФК Ювентус Массіміліано Аллеґрі Юрґен Клопп
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