Клуб Другої ліги розірвав угоду з гравцем через напад на президента та лікаря команди
- Сьогодні, 15:18
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«Суднобудівник» відмовився під послуг Романа Запорожця після бійки
«Суднобудівник» розірвав контракт з нападником Романом Запорожцем, який напав на головного тренера та президента клубу Денніса Люкенса, а також клубного лікаря.
Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на самого президента клубу.
Інцидент трапився 15 листопада 2017 року.
Напад 30-річний футболіст зробив при всіх. Ситуація була відображена на фотографіях, і її бачила вся команда.
У той же день «Суднобудівник» повідомив Професіональну футбольну лігу (ПФЛ) про те, що трапилося, та заявив, що усунув гравця від команди з припиненням виплати зарплати.
Також клуб зажадав дискваліфікувати футболіста довічно для матчів під егідою ПФЛ.
У першій частині сезону Запорожець зіграв у семи матчах Другої ліги та забив один гол.
Нагадаємо, була інформація, що гравців і співробітників клубу Другої ліги зобов'язали пройти перевірку на детекторі брехні.