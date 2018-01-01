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    Клуб Другої ліги розірвав угоду з гравцем через напад на президента та лікаря команди

    «Суднобудівник» відмовився під послуг Романа Запорожця після бійки
    «Суднобудівник» розірвав контракт з нападником Романом Запорожцем, який напав на головного тренера та президента клубу Денніса Люкенса, а також клубного лікаря. Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на самого президента клубу. Інцидент трапився 15 листопада 2017 року. Напад 30-річний футболіст зробив при всіх. Ситуація була
    • Сьогодні, 15:18
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    «Суднобудівник» відмовився під послуг Романа Запорожця після бійки

    «Суднобудівник» розірвав контракт з нападником Романом Запорожцем, який напав на головного тренера та президента клубу Денніса Люкенса, а також клубного лікаря.

    Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на самого президента клубу.

    Інцидент трапився 15 листопада 2017 року.

    Напад 30-річний футболіст зробив при всіх. Ситуація була відображена на фотографіях, і її бачила вся команда.

    У той же день «Суднобудівник» повідомив Професіональну футбольну лігу (ПФЛ) про те, що трапилося, та заявив, що усунув гравця від команди з припиненням виплати зарплати.

    Також клуб зажадав дискваліфікувати футболіста довічно для матчів під егідою ПФЛ.

    У першій частині сезону Запорожець зіграв у семи матчах Другої ліги та забив один гол.

    Нагадаємо, була інформація, що гравців і співробітників клубу Другої ліги зобов'язали пройти перевірку на детекторі брехні.

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