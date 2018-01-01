Клуб Другої ліги розірвав угоду з гравцем через напад на президента та лікаря команди

«Суднобудівник» відмовився під послуг Романа Запорожця після бійки

«Суднобудівник» розірвав контракт з нападником Романом Запорожцем, який напав на головного тренера та президента клубу Денніса Люкенса, а також клубного лікаря. Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на самого президента клубу. Інцидент трапився 15 листопада 2017 року. Напад 30-річний футболіст зробив при всіх. Ситуація була



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«Суднобудівник» відмовився під послуг Романа Запорожця після бійки

«Суднобудівник» розірвав контракт з нападником Романом Запорожцем, який напав на головного тренера та президента клубу Денніса Люкенса, а також клубного лікаря.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на самого президента клубу.

Інцидент трапився 15 листопада 2017 року.

Напад 30-річний футболіст зробив при всіх. Ситуація була відображена на фотографіях, і її бачила вся команда.

У той же день «Суднобудівник» повідомив Професіональну футбольну лігу (ПФЛ) про те, що трапилося, та заявив, що усунув гравця від команди з припиненням виплати зарплати.

Також клуб зажадав дискваліфікувати футболіста довічно для матчів під егідою ПФЛ.

У першій частині сезону Запорожець зіграв у семи матчах Другої ліги та забив один гол.

Нагадаємо, була інформація, що гравців і співробітників клубу Другої ліги зобов'язали пройти перевірку на детекторі брехні.