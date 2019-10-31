Клуб футбольної Прем’єр-ліги звільнив тренера
Володимир Мазяр
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«Львів» розірвав угоду з Володимиром Мазяром
Футбольний клуб «Львів» звільнив з посади головного тренера команди Володимира Мазяра. Про це повідомив канал «Футбол».
Причиною звільнення 42-річного фахівця стали незадовільні результати команди. «Львів» набрав два очка в шести матчах Прем’єр-ліги та вилетів з Кубку України, поступившись у 1/8 фіналу «Минаю» (0:2).
За інформацією Tribuna.com, принаймні до зими львівську команду тренуватиме асистент Мазяра Єгіше Мелікян.
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Наразі «Львів» після 12 турів чемпіонату України посідає останнє місце в турнірній таблиці.