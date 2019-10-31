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    Клуб футбольної Прем’єр-ліги звільнив тренера

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    Володимир Мазяр - Клуб футбольної Прем’єр-ліги звільнив тренера
    Володимир Мазяр
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    «Львів» розірвав угоду з Володимиром Мазяром

    Футбольний клуб «Львів» звільнив з посади головного тренера команди Володимира Мазяра. Про це повідомив канал «Футбол».

    Причиною звільнення 42-річного фахівця стали незадовільні результати команди. «Львів» набрав два очка в шести матчах Прем’єр-ліги та вилетів з Кубку України, поступившись у 1/8 фіналу «Минаю» (0:2).

    За інформацією Tribuna.com, принаймні до зими львівську команду тренуватиме асистент Мазяра Єгіше Мелікян.

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    Наразі «Львів» після 12 турів чемпіонату України посідає останнє місце в турнірній таблиці.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем’єр-ліга ФК «Львів» Володимир Мазяр
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