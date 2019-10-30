Кубок України: визначилися всі чвертьфіналісти
Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу
У Кубку України відбулися матчі 1/8 фіналу, за результами яких визначилися всі чвертьфіналісти.
Центральним поєдинком цієї стадії була класична битва «Динамо» й «Шахтаря» на «Олімпійському». Матч традиційно відбувся в гарячій боротьбі з виром емоцій. Господарі більшу частину ігрового часу вели в рахунку, однак пропустили наприкінці основного ігрового часу. Після двох вилучень та кількох емоційних зіткнень кияни таки вирвали перемогу в додатковий час.
Першоліговий «Минай» з закарпатського села вийшов у чвертьфінал, вибивши елітний «Львів».
Ще однією сільською командою в чвертьфіналі став «Інгулець», який здолав «Дніпро-1».
«Колос» з Ковалівки не зміг наслідувати приклад попередніх команд, поступившись вдома «Ворсклі».
Натомість друголіговий «Альянс» з селища Липова Долина зміг здолати «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.
Чернігівська «Десна» вибила «Миколаїв». У обласному дербі «Маріуполь» з мінімальною перемогою здолав «Олімпік».
У двобої «Олександрії» з «Зорею» учасники групового етапу Ліги Європи лише по пенальті перемогли невдаху кваліфікації того турніру.
Кубок України
1/8 фіналу
«Колос» (Ковалівка) – «Ворскла» (Полтава) – 0:1
Гол: Козиренко (68).
«Минай» - «Львів» – 2:0
Голи: Допілка (76), Гегедош (83).
«Миколаїв» - «Десна» (Чернігів) – 2:4
Голи: Сондей (18), Войцеховський (61) — Картушов (20, 90+1), Філіппов (32, 64).
«Альянс» (Липова Долина) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 5:3
Голи: Загинайлов (10, 35, 53), Гаврась (49), Дугієнко (79) — Кравчук (22), Збунь (59), Лиховидько (90+3).
«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:1
Голи: Сидорчук (22), Попов (109) – Степаненко (90+2)
«Інгулець» (Петрове) – «Дніпро-1» - 2:1
Голи: Акименко (23, 66, з пенальті) — Куліш (41).
«Маріуполь» - «Олімпік» (Донецьк) – 1:0
Гол: Чурко (90+3).
«Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 1:1 (5:4 - пен)
Голи: Іванісеня (78, автогол) — Лєднєв (29).