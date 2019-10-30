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    Кубок України: визначилися всі чвертьфіналісти

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    Кубок України - Кубок України: визначилися всі чвертьфіналісти
    Кубок України
    УАФ

    Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу

    У Кубку України відбулися матчі 1/8 фіналу, за результами яких визначилися всі чвертьфіналісти.

    Центральним поєдинком цієї стадії була класична битва «Динамо» й «Шахтаря» на «Олімпійському». Матч традиційно відбувся в гарячій боротьбі з виром емоцій. Господарі більшу частину ігрового часу вели в рахунку, однак пропустили наприкінці основного ігрового часу. Після двох вилучень та кількох емоційних зіткнень кияни таки вирвали перемогу в додатковий час.

    Першоліговий «Минай» з закарпатського села вийшов у чвертьфінал, вибивши елітний «Львів».

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    Ще однією сільською командою в чвертьфіналі став «Інгулець», який здолав «Дніпро-1».

    «Колос» з Ковалівки не зміг наслідувати приклад попередніх команд, поступившись вдома «Ворсклі».

    Натомість друголіговий «Альянс» з селища Липова Долина зміг здолати «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.

    Чернігівська «Десна» вибила «Миколаїв». У обласному дербі «Маріуполь» з мінімальною перемогою здолав «Олімпік».

    У двобої «Олександрії» з «Зорею» учасники групового етапу Ліги Європи лише по пенальті перемогли невдаху кваліфікації того турніру.

    Кубок України
    1/8 фіналу

    «Колос» (Ковалівка) – «Ворскла» (Полтава) – 0:1
    Гол: Козиренко (68).

    «Минай» - «Львів» – 2:0
    Голи: Допілка (76), Гегедош (83).

    «Миколаїв» - «Десна» (Чернігів) – 2:4
    Голи: Сондей (18), Войцеховський (61) — Картушов (20, 90+1), Філіппов (32, 64).

    «Альянс» (Липова Долина) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 5:3
    Голи: Загинайлов (10, 35, 53), Гаврась (49), Дугієнко (79) — Кравчук (22), Збунь (59), Лиховидько (90+3).

    «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:1
    Голи: Сидорчук (22), Попов (109) – Степаненко (90+2)

    «Інгулець» (Петрове) – «Дніпро-1» - 2:1
    Голи: Акименко (23, 66, з пенальті) — Куліш (41).

    «Маріуполь» - «Олімпік» (Донецьк) – 1:0
    Гол: Чурко (90+3).

    «Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 1:1 (5:4 - пен)
    Голи: Іванісеня (78, автогол) — Лєднєв (29).

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