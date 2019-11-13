Клуб НХЛ збирається вигнати члена Putin Team



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Ілья Ковальчук. Здається, «пора домой» Olympic.org

Ілья Ковальчук останнім часом сильно деградував

Російський нападник Ілья Ковальчук найближчим часом може залишити клуб Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінґз», інформує The Hockey News. За інформацією видання, американський клуб готує розірвання контракту з 36-річним спортсменом, який входить в одіозну компанію російських спортсменів під назвою Putin Team. Сторони планують сьогодні провести зустріч, агент Ковальчука відмовляється від коментарів. Напередодні стало відомо, що нападник виведений з основного складу.

Ковальчук не забиває протягом восьми матчів і за чотири останні зустрічі записав на свій рахунок всього одну результативну передачу.

У поточному регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги 36-річний форвард взяв участь в 16 матчах, набравши 9 (3 + 6) балів при показнику корисності «-10» і 12 хвилинах штрафного часу. Ковальчук проводить на майданчику близько 15 з половиною хвилин за матч.

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