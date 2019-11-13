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    Клуб НХЛ збирається вигнати члена Putin Team

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    Ілья Ковальчук. Здається,&nbsp;&laquo;пора домой&raquo; - Клуб НХЛ збирається вигнати члена Putin Team
    Ілья Ковальчук. Здається, «пора домой»
    Olympic.org

    Ілья Ковальчук останнім часом сильно деградував

    Російський нападник Ілья Ковальчук найближчим часом може залишити клуб Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінґз», інформує The Hockey News. За інформацією видання, американський клуб готує розірвання контракту з 36-річним спортсменом, який входить в одіозну компанію російських спортсменів під назвою Putin Team. Сторони планують сьогодні провести зустріч, агент Ковальчука відмовляється від коментарів. Напередодні стало відомо, що нападник виведений з основного складу.

    Ковальчук не забиває протягом восьми матчів і за чотири останні зустрічі записав на свій рахунок всього одну результативну передачу.

    У поточному регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги 36-річний форвард взяв участь в 16 матчах, набравши 9 (3 + 6) балів при показнику корисності «-10» і 12 хвилинах штрафного часу. Ковальчук проводить на майданчику близько 15 з половиною хвилин за матч.

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    хокей НХЛ Ілья Ковальчук «Лос-Анджелес Кінґз»
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