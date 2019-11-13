Легендарний рекордсмен НХЛ може очолити збірну Канади



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Вейн Грецьки SI

Вейн Грецьки отримав запрошення від менеджера команди Шона Бурка

Генеральний менеджер хокейної збірної Канади Шон Бурк запросив легендарного рекордсмена НХЛ Вейна Грецьки очолити команду на Кубку Шпенглера.

«Дзвінок Шона став для мене приємним сюрпризом. Я схвильований. Збірна Канади – особлива команда. А Кубок Шпенглера – найдавніший турнір, про який ми знаємо. Це дуже велика честь. Але я відповів, що потрібен час на роздуми», - передає слова Грецьки The Athletic.

Вейн Грецьки – найрезультативніший хокеїст за всю історію НХЛ. За 21 рік виступів закинув 894 шайби в 1487 матчах. Встановив 61 рекорд за час виступів у НХЛ.

Кубок Шпенглера – найстаріший міжнародний хокейний турнір. Відбувається щорічно в швейцарському Давосі з 1923 року.