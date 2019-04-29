Клуб російського бізнесмена виключили з баскетбольної ліги Італії
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Дмитро Герасименко
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«Торіно» виключили з баскетбольної ліги за попередні борги власника
Італійська баскетбольна ліга виключила зі свого складу «Торино», власником якого є російський бізнесмен Дмитро Герасименко. Він залишив з боргами свій попередній клуб «Канту», інформує Sportando.
«Торино» завершить поточний сезон у найвищому дивізіоні італійського чемпіонату, однак уже наступного сезону не зможе виступати в баскетбольній Серії А.
Раніше повідомлялося, про початок процедури банкрутства в «Канту», де вже кілька місяців не виплачували зарплатню гравцям та персоналу.
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