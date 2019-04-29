Клуб російського бізнесмена виключили з баскетбольної ліги Італії



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Дмитро Герасименко Фейсбук

«Торіно» виключили з баскетбольної ліги за попередні борги власника

Італійська баскетбольна ліга виключила зі свого складу «Торино», власником якого є російський бізнесмен Дмитро Герасименко. Він залишив з боргами свій попередній клуб «Канту», інформує Sportando.

«Торино» завершить поточний сезон у найвищому дивізіоні італійського чемпіонату, однак уже наступного сезону не зможе виступати в баскетбольній Серії А.

Раніше повідомлялося, про початок процедури банкрутства в «Канту», де вже кілька місяців не виплачували зарплатню гравцям та персоналу.