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    Клуб російського бізнесмена виключили з баскетбольної ліги Італії

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    Дмитро Герасименко - Клуб російського бізнесмена виключили з баскетбольної ліги Італії
    Дмитро Герасименко
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    «Торіно» виключили з баскетбольної ліги за попередні борги власника

    Італійська баскетбольна ліга виключила зі свого складу «Торино», власником якого є російський бізнесмен Дмитро Герасименко. Він залишив з боргами свій попередній клуб «Канту», інформує Sportando.

    «Торино» завершить поточний сезон у найвищому дивізіоні італійського чемпіонату, однак уже наступного сезону не зможе виступати в баскетбольній Серії А.

    Раніше повідомлялося, про початок процедури банкрутства в «Канту», де вже кілька місяців не виплачували зарплатню гравцям та персоналу.

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