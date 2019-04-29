Сумнозвісний московський тренер Газзаєв знову захотів об’єднати український та російський футбол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Газзаєв Чемпіонат

Колишній тренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв повторив свою давню забаганку

Сумнозвісний російський футбольний тренер Валерій Газзаєв знову нагадав про свою давню забаганку об’єднати чемпіонати України та Росії. Раніше він уже очолював організацію, яка розробляла плани з такого об’єднання.

«Озвучену президентом Путіним ідею спільного громадянства Росії та України можна лише вітати. Тим більше, що новообраний президент України Володимир Зеленський заявив про готовніть надавати росіянам українське громадянство. Наші народи завжди були та будуть братніми», - говориться в заяві прес-служби Газзаєва.

Наразі Валерій Газзаєв працює заступником голови комітету держдуми з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді. У 2009-2010 роках він очолював на посаді головного тренера київське «Динамо». Потім очолив оргкомітет зі створення так званої об’єднаної футбольної ліги Росії та України, створення якої лобіював зокрема «Газпром». Робота оргкомітету припинилася після початку війни Росії проти України.