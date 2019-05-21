Жуніор Мораєш нарешті пояснив, чому після «Динамо» перейшов саме в «Шахтар»



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Жуніор Мораєш не вважає себе зрадником УПЛ

Динамівські ультрас вважають українського бразильця зрадником

Натуралізований бразилець Жуніор Мораєш пояснив, чому після трьох років виступів за «Динамо» наважився грати за клуб, який є найненависнішим для динамівських фанатів - донецький «Шахтар».

«Коли я граю, намагаюся фокусуватися на грі і не звертати увагу на все те, що мене оточує. Мені не важко, бо цьому мене навчили в Бразилії, там ще більший тиск уболівальників. Я поважаю «Динамо». Розумію, матчі з «Шахтарем» – це класика. Особисті хвилювання чи образи забуваються, бо якщо будеш про них згадувати, нічим хорошим це не завершиться. Для мене головне – перемога «Шахтаря», інше неважливо.

Я відпрацював три роки у «Динамо» і не було жодного дня, коли я не викладався на 100 відсотків. Можете запитати у будь-якого тренера і гравця «Динамо», чи був я професіоналом і чи був я найкращим професіоналом? Коли я грав за «Динамо» – це було із любов’ю до клубу.

На останньому матчі між «Динамо» і «Шахтарем» київські ультрас повісили опудало ненависного гравця. Фото Віталія Шеремети

Коли закінчився контракт із «Динамо», я хотів залишитися в Україні. Що мені було робити, йти у слабшу команду?! Який у цьому сенс? Я дуже вдячний уболівальникам «Динамо», щирим уболівальникам, які надсилають мені нормальні повідомлення у соцмережах, які зустрічають мене з повагою на вулицях, щиро їм вдячний.

Коли думав, яке приймати рішення, багато речей з боку «Динамо» були непрофесійними. Саме тому вирішив не продовжувати контракт. Поважаю «Динамо», у мене про них приємні спогади, але я покинув клуб, тому що багато нюансів у процесі перемовин мені не сподобалися. Коли я проходив відновлення, мені не дуже сподобалося, як до мене ставилися у той період. Було неприємно, але я не хочу про це згадувати, болюча тема для мене», – сказав Мораєш в ефірі програми «Профутбол».