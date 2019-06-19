Колишній горлівський міліціянт, а нині київський полісмен став чемпіоном світу з бодібілдингу



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Після окупації Горлівки праоохоронець був заступником начальника сектора організації діяльності блокпостів Дзержинського міського відділення

35-річний уродженець Горлівки на Донеччині Олександр Дибов став переможцем чемпіонату світу з бодібілдингу, який відбувався у Львові.

Чемпіонський рельєф Олександра Дибова

До початку бойових дій на Донбасі Олександр працював у міліції Горлівки. Остання посада - заступник начальника відділу незаконного обігу наркотиків міського управління міліції. Після окупації міста Дибов був заступником начальника сектора організації діяльності блокпостів Дзержинського міського відділення.

Зараз Олександр очолює відділ поліції №2 Шевченківського управління поліції міста Києва.