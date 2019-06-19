  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній горлівський міліціянт, а нині київський полісмен став чемпіоном світу з бодібілдингу

    • Розсилка
    Олександр Дибов. Так виглядає оспіваний у хіті Олега Винника український полісмен! - Колишній горлівський міліціянт, а нині київський полісмен став чемпіоном світу з бодібілдингу
    Олександр Дибов. Так виглядає оспіваний у хіті Олега Винника український полісмен!
    Фото з соцмереж

    Після окупації Горлівки праоохоронець був заступником начальника сектора організації діяльності блокпостів Дзержинського міського відділення

    35-річний уродженець Горлівки на Донеччині Олександр Дибов став переможцем чемпіонату світу з бодібілдингу, який відбувався у Львові.

    Читайте також

    dybov
    Чемпіонський рельєф Олександра Дибова

    До початку бойових дій на Донбасі Олександр працював у міліції Горлівки. Остання посада - заступник начальника відділу незаконного обігу наркотиків міського управління міліції. Після окупації міста Дибов був заступником начальника сектора організації діяльності блокпостів Дзержинського міського відділення.

    Зараз Олександр очолює відділ поліції №2 Шевченківського управління поліції міста Києва.

     Читайте також: Олег Кривий - монстр із Тернополя, який здіймається на вершину світового бодібілдингу
    Читайте також
    Національна поліція України поліція бодібілдинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ