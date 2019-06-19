Колишній горлівський міліціянт, а нині київський полісмен став чемпіоном світу з бодібілдингу
Олександр Дибов. Так виглядає оспіваний у хіті Олега Винника український полісмен!
Фото з соцмереж
Після окупації Горлівки праоохоронець був заступником начальника сектора організації діяльності блокпостів Дзержинського міського відділення
35-річний уродженець Горлівки на Донеччині Олександр Дибов став переможцем чемпіонату світу з бодібілдингу, який відбувався у Львові.
Читайте також
Чемпіонський рельєф Олександра Дибова
До початку бойових дій на Донбасі Олександр працював у міліції Горлівки. Остання посада - заступник начальника відділу незаконного обігу наркотиків міського управління міліції. Після окупації міста Дибов був заступником начальника сектора організації діяльності блокпостів Дзержинського міського відділення.
Зараз Олександр очолює відділ поліції №2 Шевченківського управління поліції міста Києва.
Читайте також: Олег Кривий - монстр із Тернополя, який здіймається на вершину світового бодібілдингу