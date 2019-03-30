Красуня з тату на стегні: дружина нардепа від БПП стала чемпіонкою світу в номінації «Фітнес бікіні»(фото)



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Дарина Побер встигає професійно займатися спортом, вести бізнес і залишається гарною мамою і дружиною Газета №1

Дарина Побер виховує сина, довіряє своєму чоловікові-бодібілдеру і продовжує тріумфально виступати на помості

Тернополянка Дарина Побер, дружина народного депутата від Блоку Петра Порошенка Ігора Побера, стала чемпіонкою світу з модельного фітнесу.

Змагання відбувалися у Києві. Дарина перемогла у запеклій боротьбі понад півсотні красунь з різних країн світу. Вона здобула перемогу в категорії «Фітнес бікіні».

Дарина Побер професійно займається спортом понад десять років. У Києві були вже її треті професійні змагання та другий титул чемпіонки світу. Спортсменка зізнається, що перед змаганнями два місяці займалася по шість разів на тиждень у залі і дотримувалася спеціальної дієти.

Зауважимо, що крім професійних занять спортом, Дарина є ведучою тернопільського телеканалу ТВ-4, вважається власницею спорт-клубу «Pober GYM».

А ще вона – щаслива мама і дружина. Разом із коханим вона виховує сина-школяра Данила. Чоловік Дарини Ігор Побер – чемпіон світу з бодібілдингу. Зараз він підтримує гарну спортивну форму, хоча й професійно з огляду на депутатську діяльність займатися спортом не може.

«Ми з чоловіком любимо згадувати наше знайомство і першу зустріч, - розповідала Дарина в інтерв’ю «Газеті №1». - У липні 2007 року він приїхав у Кривий Ріг, де я на той час жила з батьками і працювала менеджером у найкращому спорт-клубі «Forest». У місті відбувалися змагання з пауерліфтингу за участі зірок світового масштабу, таких як Скот Мендельсон та Раян Кеннеллі. Звичайно, виступати на цих змаганнях приїхали спортсмени і з інших міст України. Тренер з нашого клубу теж брав участь і переміг, тому керівництво і я були присутні на цьому ґрандіозному шоу. А далі все, як у казці! Ми стояли в очікуванні на нашого чемпіона, аби його привітати, і з приміщення вийшов він – Ігор Побер. Він був особливий, я не могла не подивитися на нього. Високий кремезний чоловік, наче з обкладинки спортивного журналу! Як зараз пам‘ятаю цей момент. Він теж звернув на мене свою увагу, потім я відвела очі, а далі, як в пісні, я повернулася, аби подивитися на нього ще раз, і він зловив мій погляд і посмішку і з того часу полонив моє серце. Ось така історія, можливо, для когось вона проста, але для нас дивовижна».

«Звичайно, я ревную чоловіка, але все в рамках розумного, - каже чемпіонка. - Ігор ніколи не давав приводів для серйозних ревнощів і завжди повторює, що я для нього єдина кохана дружина».