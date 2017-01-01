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    Колишній нападник збірної Росії вважає, що Росія на 99,9% вже в 1/8 фіналу ЧС-2018

    Кержаков не вважає збірні Саудівської Аравії та Єгипет за гідних суперників
    Збірна Росії вже точно зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2018, який влітку відбудеться в Росії. Принаймні у цьому впевнений колишній нападник російської команди Олександр Кєржаков. «Ми на 99,9% в 1/8 фіналу, тому я не можу не радіти. Вийшло так, як очікували. Перший матч буде проти Саудівської Аравії перед повними трибунами, і я
    • Сьогодні, 18:57
    • Розсилка
    Олександр Кєржаков
    Олександр Кєржаков

    Кержаков не вважає збірні Саудівської Аравії та Єгипет за гідних суперників

    Збірна Росії вже точно зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2018, який влітку відбудеться в Росії.

    Принаймні у цьому впевнений колишній нападник російської команди Олександр Кєржаков.

    «Ми на 99,9% в 1/8 фіналу, тому я не можу не радіти. Вийшло так, як очікували. Перший матч буде проти Саудівської Аравії перед повними трибунами, і я впевнений, що ми виграємо. У нашій групі немає жодної європейської збірної. Вихід з групи ми повинні вирішувати до матчу з Уругваєм», - вважає Кєржаков.

    Як відомо, господарі чемпіонату світу в групі А зустрінуться з Саудівською Аравією, Єгиптом і Уругваєм.

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