Колишній нападник збірної Росії вважає, що Росія на 99,9% вже в 1/8 фіналу ЧС-2018

Кержаков не вважає збірні Саудівської Аравії та Єгипет за гідних суперників

Збірна Росії вже точно зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2018, який влітку відбудеться в Росії. Принаймні у цьому впевнений колишній нападник російської команди Олександр Кєржаков. «Ми на 99,9% в 1/8 фіналу, тому я не можу не радіти. Вийшло так, як очікували. Перший матч буде проти Саудівської Аравії перед повними трибунами, і я