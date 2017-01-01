Чемпіонат світу-2018. Кривдники збірної України зіграють в одній групі. Результати жеребкування

У Кремлі відбулося жеребкування фінальної стадії футбольного Мундіалю-2018, на якому зіграють 32 команди

У п’ятницю, 1 грудня, у Москві відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу 2018 року з футболу. Нагадаємо, сам турнір буде проведено з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11-ти містах країни-агресора. Нагадаємо, «Главком» раніше знайомив своїх читачів з усіма збірними, які вийшли на ЧС-2018. Окрім того,

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У Кремлі відбулося жеребкування фінальної стадії футбольного Мундіалю-2018, на якому зіграють 32 команди

У п’ятницю, 1 грудня, у Москві відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу 2018 року з футболу.

Нагадаємо, сам турнір буде проведено з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11-ти містах країни-агресора.

Нагадаємо, «Главком» раніше знайомив своїх читачів з усіма збірними, які вийшли на ЧС-2018.

Окрім того, «Главком» перераховував, хто з найсильніших футбольних збірних не поїде у гості до Путіна.

Перед жеребкуванням

32 команди, які потрапили на Мундіаль, перед жеребкуванням були поділені на чотири кошики:

Кошик 1: Росія, Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Франція.

Кошик 2: Іспанія, Перу, Швейцарія, Англія, Колумбія, Мексика, Уругвай, Хорватія.

Кошик 3: Данія, Ісландія, Коста-Рика, Швеція, Туніс, Єгипет, Сенегал, Іран.

Кошик 4: Сербія, Нігерія, Австралія, Японія, Марокко, Панама, Південна Корея, Саудівська Аравія.

Отож, за підсумками жеребкування були сформовані вісім груп по чотири команди. Росія автоматично зайняла першу позицію серед учасників групи А.

За винятком УЄФА, представництво якої перевищує число груп, в одну групу не могли потрапити збірні, що представляють одну і ту ж конфедерацію. Крім того, в одну групу могли потрапити не більше двох європейських команд.

Зауважимо, що одним з ведучих церемонії був відомий англійський екс-футболіст Гарі Лінекер, а участь у жеребкуванні взяли такі легендарні колишні футболісти як Дієго Марадона, Лоран Блан, Кафу, Фабіо Каннаваро, Карлес Пуйоль, Дієго Форлан.

Результати жеребкування

Власне, ось як виглядають усі групи фінальної частини Чемпіонату світу 2018 року.

Група A: Росія, Саудівська Аравія, Єгипет, Уругвай.

Група B: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран.

Група C: Франція, Австралія, Перу, Данія.

Група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія.

Група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика, Сербія.

Група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Південна Корея.

Група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія.

Група H: Польща, Сенегал, Колумбія, Японія.

Таким чином, у матчі-відкриття зіграють збірні Росії та Саудівської Аравії, а Португалія потрапила в одну групу з Іспанією.

Найцікавішою має бути боротьба у групах D та F. У першій з них гратимуть кривдники збірної України – Ісландія та Хорватія. Їм складуть компанію Аргентина та Нігерія.

У групі F за дві путівки у плей-офф змагатимуться команди Німеччини, Мексики, Швеції та Кореї. Цікавим є і квартет E, де гратимуть Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика та Сербія.

«Главком»