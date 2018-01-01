Колишній півзахисник «Карпат» проходить перегляд у польському клубі
- Сьогодні, 11:25
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Футболіст проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам
Екс-хавбек «Карпат» Редван Мемешев пройде перегляд в польському клубі «Сандеція».
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Він пробуде в клубі до суботи, потім зіграє в товариському матчі проти «Пущі Неполоміце».
Нагадаємо, Мемешев в грудні покинув «Карпати», після чого проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам.
Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм.
Щодо «Ягеллонії», то керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим.
Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до «Ягеллонії» 18 січня.
У поточному сезоні зіграв три матчі і забив один гол.
Раніше на перегляді в «Сандеції» перебував українець Антон Шиндер.
У цьому сезоні Мемешев захищав кольори «Карпат», за які в УПЛ зіграв в трьох матчах.
Джерело: ua.tribuna.com