Колишній півзахисник «Карпат» проходить перегляд у польському клубі

Футболіст проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам

Екс-хавбек «Карпат» Редван Мемешев пройде перегляд в польському клубі «Сандеція». Про це повідомляє прес-служба клубу. Він пробуде в клубі до суботи, потім зіграє в товариському матчі проти «Пущі Неполоміце». Нагадаємо, Мемешев в грудні покинув «Карпати», після чого проходив зимові збори з



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Редван Мемешев. Фото: ФК Карпати

Футболіст проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам

Екс-хавбек «Карпат» Редван Мемешев пройде перегляд в польському клубі «Сандеція».

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Він пробуде в клубі до суботи, потім зіграє в товариському матчі проти «Пущі Неполоміце».

Нагадаємо, Мемешев в грудні покинув «Карпати», після чого проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам.

Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм.

Щодо «Ягеллонії», то керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим.

Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до «Ягеллонії» 18 січня.

У поточному сезоні зіграв три матчі і забив один гол.

Раніше на перегляді в «Сандеції» перебував українець Антон Шиндер.

У цьому сезоні Мемешев захищав кольори «Карпат», за які в УПЛ зіграв в трьох матчах.

Джерело: ua.tribuna.com