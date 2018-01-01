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    Колишній півзахисник «Карпат» проходить перегляд у польському клубі

    Футболіст проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам
    Екс-хавбек «Карпат» Редван Мемешев пройде перегляд в польському клубі «Сандеція». Про це повідомляє прес-служба клубу. Він пробуде в клубі до суботи, потім зіграє в товариському матчі проти «Пущі Неполоміце». Нагадаємо, Мемешев в грудні покинув «Карпати», після чого проходив зимові збори з
    • Сьогодні, 11:25
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    Редван Мемешев. Фото: ФК Карпати
    Редван Мемешев. Фото: ФК Карпати

    Футболіст проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам

    Екс-хавбек «Карпат» Редван Мемешев пройде перегляд в польському клубі «Сандеція».

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    Він пробуде в клубі до суботи, потім зіграє в товариському матчі проти «Пущі Неполоміце».

    Нагадаємо, Мемешев в грудні покинув «Карпати», після чого проходив зимові збори з «Ягеллонією» і «Чорноморцем», але не підійшов обом клубам.

    Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм.

    Щодо «Ягеллонії», то керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим.

    Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до «Ягеллонії» 18 січня.

    У поточному сезоні зіграв три матчі і забив один гол.

    Раніше на перегляді в «Сандеції» перебував українець Антон Шиндер.

    У цьому сезоні Мемешев захищав кольори «Карпат», за які в УПЛ зіграв в трьох матчах.

    Джерело: ua.tribuna.com

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