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    Екс-гравець «Карпат» не підійшов «Чорноморцю»

    Півзахисник кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку
    Півзахисник Редван Мемешев після кількох днів у таборі «Чорноморця» покинув одеський клуб. Одеський клуб відмовився від підписання 24-річного хавбека. Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм. Нагадаємо, раніше Мемешев не підійшов польській
    • Сьогодні, 16:20
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    <span>Редван Мемешев. Фото: Карпати</span>
    Редван Мемешев. Фото: Карпати

    Півзахисник кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку

    Півзахисник Редван Мемешев після кількох днів у таборі «Чорноморця» покинув одеський клуб.

    Одеський клуб відмовився від підписання 24-річного хавбека.

    Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм.

    Нагадаємо, раніше Мемешев не підійшов польській «Ягеллонії».

    Останнім клубом хавбека були «Карпати», за які він провів три матчі.

    Джерело: sportarena.com

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