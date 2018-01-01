Екс-гравець «Карпат» не підійшов «Чорноморцю»

Півзахисник кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку

Півзахисник Редван Мемешев після кількох днів у таборі «Чорноморця» покинув одеський клуб. Одеський клуб відмовився від підписання 24-річного хавбека. Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм. Нагадаємо, раніше Мемешев не підійшов польській



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Редван Мемешев. Фото: Карпати

Півзахисник кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку

Півзахисник Редван Мемешев після кількох днів у таборі «Чорноморця» покинув одеський клуб.

Одеський клуб відмовився від підписання 24-річного хавбека.

Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм.

Нагадаємо, раніше Мемешев не підійшов польській «Ягеллонії».

Останнім клубом хавбека були «Карпати», за які він провів три матчі.

Джерело: sportarena.com