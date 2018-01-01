Екс-гравець «Карпат» не підійшов «Чорноморцю»
- Сьогодні, 16:20
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Редван Мемешев. Фото: Карпати
Півзахисник кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку
Півзахисник Редван Мемешев після кількох днів у таборі «Чорноморця» покинув одеський клуб.
Одеський клуб відмовився від підписання 24-річного хавбека.
Мемешев кілька днів перебував у таборі «Чорноморця» та взяв участь у товариському поєдинку, проте відіграв лише один тайм.
Нагадаємо, раніше Мемешев не підійшов польській «Ягеллонії».
Останнім клубом хавбека були «Карпати», за які він провів три матчі.
Джерело: sportarena.com