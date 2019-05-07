Колишній російський біатлоніст Шипулін відверто розповів про допінг



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Антон Шипулін Фейсбук

Росіянин визнає, що отримував пропозиції з використання заборонених препаратів

Російський олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін розповів про допінг та зізнався, що отримував пропозиції щодо використання заборонених препаратів.

«Опосередковано такі пропозиції були, не напряму. Та я одразу відповідав, щоб навіть не підходили до мене з цим. Як трапляється з тими, кого ловлять? Вони приходять до збірної наївними, нічого не розуміють. Їм наплели, що це нормально, не допінг, а лише пігулка, що виводить молочну кислоту. Вони слухаються, а потім їх ловлять на допінгу. Такого дуже багато. Звісно, є такі, хто свідомо вживає допінг», - повідомив Шипулін в ефірі шоу COMMANDOS.

З 2015 року міжнародні антидопінгові органи звинувачують російський спорт у масовому свідомому використанні допінгу. У порушенні антидопінгових правил підозрюють понад 300 російських спортсменів. Кількох медалістів зимової Олімпіади-2014 в Сочі дискваліфіковано та позбавлено нагород. Російських легкоатлетів відсторонили від участі в літній Олімпіаді-2016, паралімпійців відсторонили від виступів на зимовій Олімпіаді-2018, а допущені до участі в основних змаганнях Олімпіади росіяни мали виступати під Олімпійською символікою.