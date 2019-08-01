Колишній російський тенісист Кафельников готовий залишити країну



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Євгєній Кафельніков 24СМИ

Він може емігрувати в разі загрози арешту

Колишній російський тенісист Євген Кафельников може залишити країну в випадку загрози арешту. Про це він повідомив, коментуючи останні акції протесту в Москві.

«Мені тут дуже подобається, тут комфортно та добре. Звісно, якщо гайки затиснуть до такого стану, що ні я, ні моє оточення не зможемо дихати вільно, доведеться щось міняти. Якщо виникне вибір між арештом та виїздом, я виїду. Вважаю, я зможу знайти собі роботу. Та сподіваюся, до цього не дійде. Наразі я, можливо, не надто потрібен, але не відчуваю жодного дискомфорту. Одне можу сказати: Кафельніков ніколи не продавався і не буде», - розповів колишній спортсмен «Совєтскому спорту».

Євген Кафельников не приховує свого негативного ставлення до путінського режиму, підтримує антикремлівські акції протесту.