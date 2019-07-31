25 років тому Сергій Бубка встановив не побитий досі світовий рекорд (відео)



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6,14 метра - вище Сергія Бубки з жердиною на відкритому повітрі не стрибав ніхто Eurosport

Історичне досягнення нинішній президент НОК України оформив в Італії

25 років тому, в цей день, 31 липня 1994 року, український легкоатлет Сергій Бубка встановив рекорд, який досі ніхто не побив. Під час міжнародних змагань на відкритому стадіоні в італійському Сестрієре він перестрибнув через планку, встановлену на висоті 6,14 метра. За це досягнення організатори подарували йому Ferrari.

За рік до цього в Донецьку Бубка встановив ще один світовий рекорд (але в закритих приміщеннях) - 6 м і 15 см, який протримався непобитим 21 рік, до того часу, як не перевершив на один сантиметр досягнення українця на проведеному ним у Донецьку турнірі «Зірки жердини» француз Рено Лавіленні.

Тренуватися в стрибках Бубка почав у 10 років. Спочатку його не хотіли брати в секцію через юний вік, згодом планували перевести на десятиборство через схильність до повноти.

Останнього разу Сергій Бубка брав у руки жердину на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї. Зараз Сергій Назарович очолює Національний олімпійський комітет України, живе у Монако, працює в Міжнародному олімпійському комітеті та в Міжнародній федерації легкої атлетики.