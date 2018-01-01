Колишній суперник Ломаченка позбавлений титулу чемпіона світу за версією WBA

Рігондо зобов'язаний був провести захист титулу проти Мойзеса Флореса

Кубинський боксер Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 КО) позбавлений звання чемпіона світу за версією WBA у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг). Рігондо зобов'язаний був провести захист титулу проти Мойзеса Флореса, але попросив WBA дозволу відкласти захист заради права піднятися на дві категорії вище і провести бій з Василем Ломаченко. При організації



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Гільєрмо Рігондо. Фото: Getty Images

Рігондо зобов'язаний був провести захист титулу проти Мойзеса Флореса

Кубинський боксер Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 КО) позбавлений звання чемпіона світу за версією WBA у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).

Рігондо зобов'язаний був провести захист титулу проти Мойзеса Флореса, але попросив WBA дозволу відкласти захист заради права піднятися на дві категорії вище і провести бій з Василем Ломаченко.

При організації поєдинку керівництво WBA поставило Рігондо умову, що той збереже за собою пояс, лише в разі перемоги над Ломаченком. Про це повідомляє видання BoxingScene.

Таким чином, поразка позбавила кубинця титулу. Рігондо був чемпіоном за версією WBA з 2010 року.

Спершу він володів тимчасовим титулом, потім отримав статус регулярного чемпіона, після чого став володарем пояса за версією WBA Super.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко - найкращий боксер світу за версією The Ring.