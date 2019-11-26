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    Колишній тренер «Динамо» Сабо нагадав про порятунок Шевченка

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    Йожеф Сабо - Колишній тренер «Динамо» Сабо нагадав про порятунок Шевченка
    Йожеф Сабо
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    Молодого Андрія Шевченка вдалося вирвати з поганого оточення

    Колишній тренер київського «Динамо» Йожеф Сабо нагадав, як свого часу врятував кар'єру молодого нападника Андрія Шевченка. Футболіста вдалося звільнити з-під впливу поганого оточення.

    «Я дуже багато вклав у нього. А Шевченко міг пропасти. Я витягнув Андрія з дна та зробив з нього футболіста. У нього були серйозні проблеми. Він приходив на тренування з тиском 180/40.  Ми не допускали його до занять. Я бачив у ньому талант, тому брав з другої команди в першу. Тоді йому було 17 років. Андрія вдалося врятувати разом з президентом клубу Григорієм Суркісом. Григорій Михайлович зі своїми людьми зустрічався з компанією Андрія. З тими людьми, з якими він курив та робив інші нехороші речі. Після тої зустрічі нам вдалося вирвати молодого футболіста з поганої компанії. Згодом він розкрився та став тим Андрієм Шевченком, якого знає весь світ», - розповів Сабо в інтерв'ю Footboom.

    Нагадаємо, Йожеф Сабо очолював київське «Динамо» з 1993 по 1997 рік, а потім у сезоні-2004/05. Чотириразовий чемпіон України на чолі з «Динамо».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Динамо» Йожеф Сабо
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