Щоб придобритися до Зеленського, Павелко вирішив нагороджувати футбольних зірок з «Кварталом 95»



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Без кварталівців нині свята мають не той статус. Ось і ФФУ запросила Артема Гагаріна ФФУ

Чи вплине такий реверанс на хід розгляд на розгляд кримінальних проваджень?

2 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться щорічна церемонія нагородження «Футбольні зірки України», яку спільно організовують Українська асоціація футболу і телеканал «Футбол». Будуть визначені найкращий гравець і кравчиня 2019 року, найкращий арбітр, організатор тощо.

За повідомленням офіційного сайту УАФ, ведучим церемонії стане український шоумен та учасник студії «Квартал 95» Артем Гагарін, а ось хто поділить з ним сцену, організатори наразі тримають у таємниці.

Нагадаємо, що нещодавно перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько офіційно повідомив голову ТСК, що в даний момент правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних судочинств по відношенню до Андрія Павелка та інших посадових осіб ФФУ/УАФ.