Колишній тренер Кличка впевнений у перспективах Усика в надважкій вазі



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Алі Башир вітає перехід Олександра Усика в найпрестижнішу вагову категорію

Колишній тренер Володимира Кличка та Олександра Усика Джеймс Алі Башир впевнений у чудових перспективах останнього в надважкій ваговій категорії.

«Перехід у надважку вагову категорію – хороший крок для Усика. Перший бій буде непростим, але він має справитися та перемогти. Усик – унікальний боксер. У нього є всі якості для хевівейту. Не думаю, що для нього буде проблемою стати чемпіоном у цій категорії. Він ніколи не буде великим надважковаговиком, та в нього є розум та розуміння боксу. Думаю, він наведе тут шороху», - заявив Алі Башир в ефірі каналу Luckypunchnet.

Нагадаємо, українець Олександр Усик дебютую в надважкій ваговій категорії поєдинком 12 жовтня проти американця Чезза Візерспуна, який в останню мить замінив пійманого на допінзі Тайрона Спонґа.

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