  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній тренер Кличка впевнений у перспективах Усика в надважкій вазі

    • Розсилка
    Усик та Алі Башир - Колишній тренер Кличка впевнений у перспективах Усика в надважкій вазі
    Усик та Алі Башир
    Фейсбук

    Алі Башир вітає перехід Олександра Усика в найпрестижнішу вагову категорію

    Колишній тренер Володимира Кличка та Олександра Усика Джеймс Алі Башир впевнений у чудових перспективах останнього в надважкій ваговій категорії.

    «Перехід у надважку вагову категорію – хороший крок для Усика. Перший бій буде непростим, але він має справитися та перемогти. Усик – унікальний боксер. У нього є всі якості для хевівейту. Не думаю, що для нього буде проблемою стати чемпіоном у цій категорії. Він ніколи не буде великим надважковаговиком, та в нього є розум та розуміння боксу. Думаю, він наведе тут шороху», - заявив Алі Башир в ефірі каналу Luckypunchnet.

    Нагадаємо, українець Олександр Усик дебютую в надважкій ваговій категорії поєдинком 12 жовтня проти американця Чезза Візерспуна, який в останню мить замінив пійманого на допінзі Тайрона Спонґа.

    Читайте також: Колишній тренер Усика і Кличка після побиття госпіталізований з крововиливом у мозок
    бокс Олександр Усик Джеймс Алі Башир
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ