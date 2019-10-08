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    Колишній тренер Усика і Кличка після побиття госпіталізований з крововиливом у мозок

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    Джеймс Алі Башир потрапив у халепу - Колишній тренер Усика і Кличка після побиття госпіталізований з крововиливом у мозок
    Джеймс Алі Башир потрапив у халепу
    Boxrec

    «Йому потрібні молитви», - написала сестра Джеймса Алі Башира

    Відомий американський фахівець Джеймс Алі Башир госпіталізований з крововиливом у мозок.

    «Мій брат, легендарний тренер з боксу Джеймс Алі Башир був доставлений назад в госпіталь через крововилив у мозок. Йому дуже потрібні молитви від всього боксерського співтовариства. Це кошмар», - написала сестра тренера Сільвана у Twitter.

    Кілька днів тому Алі Башир був побитий напередодні бою між чемпіонкою світу Клариссою Шілдс та хорваткою Іваною Габазін, яка є підопічної тренера. У Башира виникла словесна перепалка з одним з членів команди Шілдс. Потім на тренера напали, вдаривши нишком. Момент нападу не потрапив на відео, але так стверджують очевидці. Башир був госпіталізований з переломами лицьових кісток, переніс операцію, після чого був виписаний.

    Нагадаємо, раніше Джеймс Алі Башир входив у тренерський штаб Володимира Кличка, а також був головним тренером Олександра Усика. Зараз фахівець працює з іншим українським боксером – Владиславом Сіренком, якого мав виводити на найближчий поєдинок.

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    бокс Олександр Усик Джеймс Алі Башир Владислав Сіренко Івана Габазін Кларисса Шілдс
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