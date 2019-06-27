Колишній захисник «Динамо» уклав угоду з турецьким клубом
Микола Морозюк
caykurrizespor.org.tr
Українець Микола Морозюк виступатиме за «Різеспор»
Колишній український захисник київського «Динамо» Микола Морозюк уклав угоду з турецьким «Різеспором». Термін її дії розраховано на два роки з можливістю продовження ще на один, інформує прес-служба турецького клубу.
«У січні цього року, коли ми з гравцем вирішили продовжити кар’єру в Туреччині, були впевнені, що Микола швидко адаптується тут. Так і сталося. Тепер повноцінна угода, нові виклики в чемпіонаті», - прокоментував агент Морозюка Вадим Шаблій.
У сезоні-2018/19 Морозюк перейшов до «Різеспору» на правах оренди. Зіграв у чемпіонаті Туреччини 14 матчів, віддав одну результативні передачу.