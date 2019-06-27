Колишній захисник «Динамо» уклав угоду з турецьким клубом



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Микола Морозюк caykurrizespor.org.tr

Українець Микола Морозюк виступатиме за «Різеспор»

Колишній український захисник київського «Динамо» Микола Морозюк уклав угоду з турецьким «Різеспором». Термін її дії розраховано на два роки з можливістю продовження ще на один, інформує прес-служба турецького клубу.

«У січні цього року, коли ми з гравцем вирішили продовжити кар’єру в Туреччині, були впевнені, що Микола швидко адаптується тут. Так і сталося. Тепер повноцінна угода, нові виклики в чемпіонаті», - прокоментував агент Морозюка Вадим Шаблій.

У сезоні-2018/19 Морозюк перейшов до «Різеспору» на правах оренди. Зіграв у чемпіонаті Туреччини 14 матчів, віддав одну результативні передачу.