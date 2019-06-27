Зірка київського «Динамо» спалилася на агітації «Слуги народу»
Олег Гусєв
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Олег Гусєв проведе майстер-клас зі скандальним телеведучим
Колишній півзахисник київського «Динамо» Олег Гусєв проведе майстер-клас для майбутніх футболістів у рамках парламентської передвиборчої кампанії. Про це повідомляє група ОБУХІВЩИНА.Інфо в мережі Фейсбук.
Захід відбудеться на футбольному майданчику школи №2 Обухова. Гостем майстер-класу буде скандальний телеведучий Олександр Дубінський – кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу».
Олег Гусєв виступав за «Динамо» з 2003 по 2018 рік. П’ятиразовий чемпіон та володар Кубка України. Наразі він працює асистентом тренера молодіжної команди клубу.
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