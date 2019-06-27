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    Зірка київського «Динамо» спалилася на агітації «Слуги народу»

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    Олег Гусєв - Зірка київського «Динамо» спалилася на агітації «Слуги народу»
    Олег Гусєв
    Фейсбук

    Олег Гусєв проведе майстер-клас зі скандальним телеведучим

    Колишній півзахисник київського «Динамо» Олег Гусєв проведе майстер-клас для майбутніх футболістів у рамках парламентської передвиборчої кампанії. Про це повідомляє група ОБУХІВЩИНА.Інфо в мережі Фейсбук.

    Захід відбудеться на футбольному майданчику школи №2 Обухова. Гостем майстер-класу буде скандальний телеведучий Олександр Дубінський – кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу».

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    Олег Гусєв виступав за «Динамо» з 2003 по 2018 рік. П’ятиразовий чемпіон та володар Кубка України. Наразі він працює асистентом тренера молодіжної команди клубу.

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