Зірка київського «Динамо» спалилася на агітації «Слуги народу»



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Олег Гусєв Фейсбук

Олег Гусєв проведе майстер-клас зі скандальним телеведучим

Колишній півзахисник київського «Динамо» Олег Гусєв проведе майстер-клас для майбутніх футболістів у рамках парламентської передвиборчої кампанії. Про це повідомляє група ОБУХІВЩИНА.Інфо в мережі Фейсбук.

Захід відбудеться на футбольному майданчику школи №2 Обухова. Гостем майстер-класу буде скандальний телеведучий Олександр Дубінський – кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу».

Олег Гусєв виступав за «Динамо» з 2003 по 2018 рік. П’ятиразовий чемпіон та володар Кубка України. Наразі він працює асистентом тренера молодіжної команди клубу.