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    Колишня українка відкриє центр фігурного катання в Москві

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    Тетяна Волосожар - Колишня українка відкриє центр фігурного катання в Москві
    Тетяна Волосожар
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    Уродженка Дніпра Тетяна Волосожар з грудня 2010 року виступала під російським прапором

    Колишня українська фігуристка з Дніпра Тетяна Волосожар відкри центр фігурного катання в Москві. Про це дворазова олімпійська чемпіонка написала в мережі Інстаграм.

    Тетяна Волосожар з 14-ти років виступала на професіональному рівні в парному катанні. З грудня 2010 року стала виступати під російським прапором. Волосожар взяла участь у кремлівській програмі з надання російського громадянства колишнім громадянам СРСР.

    Після завершення спортивної кар’єри Волосожар залишилася жити в Москві.

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    фігурне катання
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