Колишня українка відкриє центр фігурного катання в Москві
Тетяна Волосожар
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Уродженка Дніпра Тетяна Волосожар з грудня 2010 року виступала під російським прапором
Колишня українська фігуристка з Дніпра Тетяна Волосожар відкри центр фігурного катання в Москві. Про це дворазова олімпійська чемпіонка написала в мережі Інстаграм.
Тетяна Волосожар з 14-ти років виступала на професіональному рівні в парному катанні. З грудня 2010 року стала виступати під російським прапором. Волосожар взяла участь у кремлівській програмі з надання російського громадянства колишнім громадянам СРСР.
Після завершення спортивної кар’єри Волосожар залишилася жити в Москві.
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