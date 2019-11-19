Колишня українка відкриє центр фігурного катання в Москві



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Тетяна Волосожар Фейсбук

Уродженка Дніпра Тетяна Волосожар з грудня 2010 року виступала під російським прапором

Колишня українська фігуристка з Дніпра Тетяна Волосожар відкри центр фігурного катання в Москві. Про це дворазова олімпійська чемпіонка написала в мережі Інстаграм.

Тетяна Волосожар з 14-ти років виступала на професіональному рівні в парному катанні. З грудня 2010 року стала виступати під російським прапором. Волосожар взяла участь у кремлівській програмі з надання російського громадянства колишнім громадянам СРСР.

Після завершення спортивної кар’єри Волосожар залишилася жити в Москві.