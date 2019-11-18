Без двох олімпійських чемпіонок. Збірна України з біатлону визначила склад на перший етап Кубка світу



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Олена Підгрушна старт сезону пропустить Biathlon.com.ua

В основу вперше потрапила натуралізована білоруска

Жіноча збірна України з біатлону затвердила склад на перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Україну представлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Дарина Блашко, Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

Крім того, після спринтерської гонки на першому етапі Кубка IBU до української збірної приєднається і Юлія Джима. Відзначимо, що в складі національної команди відсутній лідер збірної – Олена Підгрушна, яка літню підготовку до сезону присвятила вирішенню проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2018/2019 жіноча збірна України зберегла квоту в п’ять спортсменів. Новий сезон стартує 30 листопада.

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