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    Без двох олімпійських чемпіонок. Збірна України з біатлону визначила склад на перший етап Кубка світу

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    Олена Підгрушна старт сезону пропустить - Без двох олімпійських чемпіонок. Збірна України з біатлону визначила склад на перший етап Кубка світу
    Олена Підгрушна старт сезону пропустить
    Biathlon.com.ua

    В основу вперше потрапила натуралізована білоруска

    Жіноча збірна України з біатлону затвердила склад на перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Україну представлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Дарина Блашко, Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

    Крім того, після спринтерської гонки на першому етапі Кубка IBU до української збірної приєднається і Юлія Джима. Відзначимо, що в складі національної команди відсутній лідер збірної – Олена Підгрушна, яка літню підготовку до сезону присвятила вирішенню проблем зі здоров'ям.

    Нагадаємо, що за підсумками сезону-2018/2019 жіноча збірна України зберегла квоту в п’ять спортсменів. Новий сезон стартує 30 листопада.

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    біатлон Кубок світу Збірна України Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Надія Бєлкіна Дарина Блашко
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