«Колос» на останніх хвилинах дотиснув «Львів» (відео)



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Гол Костишина приніс «Колосу» перемогу Фейсбук

Ковалівці здобули третю перемогу в чемпіонаті України

«Колос» (Ковалівка) – «Львів» - 1:0

Гол: 1:0 – Костишин (87)

«Колос»: Волинець - Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець - Джемаль, Мілько – Смирний (Костишин, 63), Морозко (Ільїн, 46), Волков – Лисенко (Задоя, 71). Тренер – Руслан Костишин.

«Львів»: Бандура - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабіно, Мартан – Шина (Ренан, 90+1), Педро (Богунов, 90+3), Пернамбуко - Алваро. Тренер – Володимир Мазяр.

Судді: Омельченко – Оганесян, Журибіда, Арановський.

Попередження: Лисенко (33), Мілько (38) – Сабіно (2), Люлька (43), Алваро (61), Братков (84).

15 вересня. Київ. «Оболонь Арена»

Попри достатню кількість небезпечних моментів м’яч у поєдинку вперто не йшов у ворота бодай одного з суперників.

Здавалося, команди таки поділять очки. Однак за лічені хвилини до кінця основного ігрового часу таки спрацювала заміна господарів.

Костишин з другої спроби таки пробив голкіпера гостей.

Відтак «Колос» з 10-ма очками після семи матчів іде п’ятим у чемпіонаті. «Львів» передостанній.

У наступному турі ковалівці 22 вересня прийматимуть «Олександрію», а «Львів» днем раніше гратиме вдома проти «Олімпіка».