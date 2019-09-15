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    «Колос» на останніх хвилинах дотиснув «Львів» (відео)

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    Гол Костишина приніс&nbsp;&laquo;Колосу&raquo; перемогу&nbsp; - «Колос» на останніх хвилинах дотиснув «Львів» (відео)
    Гол Костишина приніс «Колосу» перемогу 
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    Ковалівці здобули третю перемогу в чемпіонаті України

    «Колос» (Ковалівка) – «Львів» - 1:0

    Гол: 1:0 – Костишин (87)

    «Колос»: Волинець - Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець - Джемаль, Мілько – Смирний (Костишин, 63), Морозко (Ільїн, 46), Волков – Лисенко (Задоя, 71). Тренер – Руслан Костишин.
    «Львів»: Бандура - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабіно, Мартан – Шина (Ренан, 90+1), Педро (Богунов, 90+3), Пернамбуко - Алваро. Тренер – Володимир Мазяр.
    Судді: Омельченко – Оганесян, Журибіда, Арановський.
    Попередження: Лисенко (33), Мілько (38) – Сабіно (2), Люлька (43), Алваро (61), Братков (84).
    15 вересня. Київ. «Оболонь Арена»

    Попри достатню кількість небезпечних моментів м’яч у поєдинку вперто не йшов у ворота бодай одного з суперників.

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    Здавалося, команди таки поділять очки. Однак за лічені хвилини до кінця основного ігрового часу таки спрацювала заміна господарів.

    Костишин з другої спроби таки пробив голкіпера гостей.

    Відтак «Колос» з 10-ма очками після семи матчів іде п’ятим у чемпіонаті. «Львів» передостанній.

    У наступному турі ковалівці 22 вересня прийматимуть «Олександрію», а «Львів» днем раніше гратиме вдома проти «Олімпіка».

     

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