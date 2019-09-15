«Десна» та арбітри відібрали в Києві очки у «Динамо» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арбітри не розгледіли гол Де Пени І. Вербицький

Кияни уже в шістьох офіційних матчах поспіль не можуть перемогти

«Динамо» (Київ) – «Десна» (Чернігів) – 1:2

Голи: 0:1 – Картушов (40). 1:1 – Бєсєдін (49). 1:2 – Філіппов (56).

«Динамо»: Бойко, Циганков, Караваєв, Бурда, Кадар, Миколенко, Кадірі (Соль, 85), Буяльський, Де Пена, Гармаш (Шепелєв, 74), Бєсєдин. Тренер – Олексій Михайличенко.

«Десна»: Паст, Фаворов Д., Імєреков, Гитченко, Мостовой, Калитвинцев, Огиря, Богданов (Домбровський, 78), Картушов, Фаворов А., Філіппов (Конопля, 89). Тренер – Олександр Рябоконь.

Судді: Копієвський – Запороженко, Марулін, Кривушкін.

Попередження:

15 вересня. Київ. НСК «Олімпійський»

Гості на старті поєдинку притисли киян до воріт. Уже на 2-й хвилині чернігівці заробили перший кутовий у матчі. Та поступового господарі ввійшли в боротьбу й згодом взялися пресингувати гостей.

Однак перший м'яч забили все ж гравці «Десни». Захисники не втримали Картушова, який скористався прострілом Філіппова.

На останніх секундах першого тайму судді, схоже, не зафіксували чистий гол господарів, коли мяч перетнув лінію після удару Де Пени.

ball

Та на початку другої 45-хвилинки Бєсєдін таки добив м'яч у ворота після удару Кадірі.

Однак за якісь сім хвилин кияни знову опинилися в ролі доганяючих. Бойко невдало викинув м'яч на Миколенка, того обікрав Калитвинцев і вивів під удар Філіппова.

Попри чималу кількість часу в запасі, кияни так і не змогли бодай зрівняти рахунок. Відтак команда Олексія Михайличенка не перемагає вже в шести офіційних поєдинках поспіль. Кияни наразі посідають п'яту сходинку турнірної таблиці - 8 очок після шести матчів. "Десна" на другому місці - 14 очок.

У наступному турі «Динамо» 22 вересня грає в Полтаві проти «Ворскли», а «Десна» того ж дня прийматиме вдома «Шахтар».