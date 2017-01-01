Команда українця не змогла зіграти свій матч у чемпіонаті Бельгії через падіння трибуни
- Вчора, 21:34
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Сильні пориви вітру не дозволили провести поєдинок «Остенде» – «Генк»
Екстремальні погодні умови перешкодили проведенню матчу чемпіонату Бельгії «Остенде» – «Генк».
Поєдинок 18-го туру чемпіонату Бельгії, у якому «Остенде» повинен був прийняти «Генк» українського футболіста Руслана Маліновського, скасовано.
Причина – екстремальні погодні умови.
Точніше – через сильні пориви вітру, які частково обрушили дах трибуни 1 домашньої арени «Остенде».
Нова дата зустрічі стане відома пізніше, інформує zbirna.com.
Нагадаємо, житомирське «Полісся» отримає солідну суму від бельгійського клубу за виховання Маліновського.
Окрім того, у грудні у клубі українця Маліновського змінився головний тренер.
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