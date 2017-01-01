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    Команда українця не змогла зіграти свій матч у чемпіонаті Бельгії через падіння трибуни

    Сильні пориви вітру не дозволили провести поєдинок «Остенде» – «Генк»
    Екстремальні погодні умови перешкодили проведенню матчу чемпіонату Бельгії «Остенде» – «Генк». Поєдинок 18-го туру чемпіонату Бельгії, у якому «Остенде» повинен був прийняти «Генк» українського футболіста Руслана Маліновського, скасовано. Причина – екстремальні погодні умови. Точніше
    • Вчора, 21:34
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    Фото sport.be
    Фото sport.be

    Сильні пориви вітру не дозволили провести поєдинок «Остенде» – «Генк»

    Екстремальні погодні умови перешкодили проведенню матчу чемпіонату Бельгії «Остенде» – «Генк».

    Поєдинок 18-го туру чемпіонату Бельгії, у якому «Остенде» повинен був прийняти «Генк» українського футболіста Руслана Маліновського, скасовано.

    Причина – екстремальні погодні умови.

    Точніше – через сильні пориви вітру, які частково обрушили дах трибуни 1 домашньої арени «Остенде».

    Нова дата зустрічі стане відома пізніше, інформує zbirna.com.

    Нагадаємо, житомирське «Полісся» отримає солідну суму від бельгійського клубу за виховання Маліновського.

    Окрім того, у грудні у клубі українця Маліновського змінився головний тренер.

    Також читайте, як Маліновський вивів «Генк» в півфінал Кубка Бельгії.

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