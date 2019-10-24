Коментар колишнього міністра Жданова викликав істерику в російського депутата



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Дмітрій Свіщєв СЕ

Депутат нелегітимної госдуми Дмітрій Свіщєв назвав слова українця «націоналістичними»

Коментар колишнього міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова після обрання Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) викликав істеричну реакцію у депутата нелегітимної російської госдуми Дмітрія Свіщєва.

Жданов написав у мережі Фейсбук, що на новій посаді в ВАДА буде боротися за продовження відлучення Росії від міжнародного спорту.

«До появи офіційної інформації це лише його побажання. Та все ж починати кар’єру з контроверсійних висловлювань – неправильно. Хай визначиться – він іде туди боротися за «чистий» спорт чи проти Росії. Це націоналістичне висловлювання, тому що ВАДА ще не оприлюднила своє рішення. Ми можемо подавати до суду на Жданова», - передає слова Свіщєва Р-Спорт.

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Нагадаємо, після гучного скандалу з керованого державою масового застосування допінгу та кількох років жорстких санкцій ВАДА впіймала Росію на повторних масових фальсифікаціях тестів на допінг. Після цього росіян чекають ще більш жорсткі санкції.