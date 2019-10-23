Представника України обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства
Ігор Жданов - представник України в ВАДА
Фейсбук
Ігор Жданов переміг з різницею в один голос
Представника України Ігоря Жданова обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Він лише на один голос випередив головного конкурента.
Передвиборча кампанія тривала майже півроку. Про це в мережі Фейсбук повідомив радник колишнього Міністра молоді та спорту України Павло Булгак.
ВАДА – головна організація в світі, яка бореться за чистоту спорту від допінгу.