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    Представника України обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства

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    Ігор Жданов - представник України в ВАДА - Представника України обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства
    Ігор Жданов - представник України в ВАДА
    Фейсбук

    Ігор Жданов переміг з різницею в один голос

    Представника України Ігоря Жданова обрано до  Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Він лише на один голос випередив головного конкурента.

    Передвиборча кампанія тривала майже півроку. Про це в мережі Фейсбук повідомив радник колишнього Міністра молоді та спорту України Павло Булгак.

    ВАДА – головна організація в світі, яка бореться за чистоту спорту від допінгу.

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    допінг WADA Ігор Жданов
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