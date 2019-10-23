Представника України обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства



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Ігор Жданов - представник України в ВАДА Фейсбук

Ігор Жданов переміг з різницею в один голос

Представника України Ігоря Жданова обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Він лише на один голос випередив головного конкурента.

Передвиборча кампанія тривала майже півроку. Про це в мережі Фейсбук повідомив радник колишнього Міністра молоді та спорту України Павло Булгак.

ВАДА – головна організація в світі, яка бореться за чистоту спорту від допінгу.

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