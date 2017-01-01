Комітет IAAF продовжив дискваліфікацію російських легкоатлетів через допінг
- Вчора, 19:08
-
Розсилка
Термін дії повторного відсторонення не відомий
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
Російські спортсмени зможуть брати участь в міжнародних турнірах тільки під нейтральним прапором. На засіданні було також вирішено залишити в силі спостереження за дотриманням допінгових правил федераціями Білорусі, України, Кенії і Ефіопії.
«Рада IAAF підтвердила рекомендацію робочої групи з відновлення членства Росії про відсторонення даної організації», - йдеться в рішенні ради асоціації, засідання якого пройшло в неділю, 26 листопада, в Монако.
Президент IAAF Себастьян Коу особливо підкреслив, що в своїх діях Асоціація не дотримується політики подвійних стандартів, а зацікавлена в створенні комфортних умов для спортсменів.
Членство ВФЛА в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій було призупинено в 2015-му році на тлі масштабного допінгового скандалу. Тоді ж IAAF створила робочу групу на чолі з Руне Андерсеном для спільної реалізації «дорожньої карти» по відновленню ВФЛА в правах.
Однак російська сторона виконала не всі умови для відновлення в рядах IAAF. Рішення про дату наступної зустрічі з представниками ВФЛА в Монако прийнято не було.
Нагадаємо, Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена.
Адвокат інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден заявив про наявність доказів участі російських футболістів в державній програмі підтримки допінгу.