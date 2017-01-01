Комітет IAAF продовжив дискваліфікацію російських легкоатлетів через допінг

Термін дії повторного відсторонення не відомий

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Російські спортсмени зможуть брати участь в міжнародних турнірах тільки під нейтральним прапором. На засіданні було також вирішено залишити в силі спостереження за дотриманням допінгових правил федераціями Білорусі,



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Термін дії повторного відсторонення не відомий

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Російські спортсмени зможуть брати участь в міжнародних турнірах тільки під нейтральним прапором. На засіданні було також вирішено залишити в силі спостереження за дотриманням допінгових правил федераціями Білорусі, України, Кенії і Ефіопії.

«Рада IAAF підтвердила рекомендацію робочої групи з відновлення членства Росії про відсторонення даної організації», - йдеться в рішенні ради асоціації, засідання якого пройшло в неділю, 26 листопада, в Монако.

Президент IAAF Себастьян Коу особливо підкреслив, що в своїх діях Асоціація не дотримується політики подвійних стандартів, а зацікавлена в створенні комфортних умов для спортсменів.

Членство ВФЛА в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій було призупинено в 2015-му році на тлі масштабного допінгового скандалу. Тоді ж IAAF створила робочу групу на чолі з Руне Андерсеном для спільної реалізації «дорожньої карти» по відновленню ВФЛА в правах.

Однак російська сторона виконала не всі умови для відновлення в рядах IAAF. Рішення про дату наступної зустрічі з представниками ВФЛА в Монако прийнято не було.

Нагадаємо, Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена.

Адвокат інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден заявив про наявність доказів участі російських футболістів в державній програмі підтримки допінгу.