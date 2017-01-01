Родченков має докази застосування допінгу в російському футболі - адвокат

Десятки російських футболістів застосовували заборонені препарати в рамках державної програми, стверджує адвокат Родченкова

Адвокат інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден заявив про наявність доказів участі російських футболістів в державній програмі підтримки допінгу. Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі. На питання про те, чи дійсно є у



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Десятки російських футболістів застосовували заборонені препарати в рамках державної програми, стверджує адвокат Родченкова

Адвокат інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден заявив про наявність доказів участі російських футболістів в державній програмі підтримки допінгу.

Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі.

На питання про те, чи дійсно є у Родченкова такі докази і чи готовий він поділитися ними з ФІФА, Уолден відповів наступним чином: «Так, мій телефон і пошта завжди включені», - наводить видання слова адвоката.

Ще в грудні минулого року Daily Mail повідомляло про початок Слідчою палатою комітету з етики ФІФА попереднього розслідування щодо президента РФС Віталія Мутко, однак продовження ця історія поки не отримала.

Згідно з доповіддю канадського спортивного юриста Річарда Макларена, який був запрошений WADA в якості незалежного експерта, віце-прем'єр України з питань спорту, туризму і молодіжної політики був причетний до державної системи приховування вживання допінгу спортсменами.

Раніше WADA публічно закликало ФІФА розслідувати наявні в доповіді відомості про участь Мутко в допінговий скандал їх частині, що стосується футболу.

Віталій Мутко крім посад віце-прем'єра РФ і президента Російського футбольного союзу також є членом виконавчого комітету ФІФА. Сам він раніше спростовував усі звинувачення.

Джерело: sportarena.com