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    Родченков має докази застосування допінгу в російському футболі - адвокат

    Десятки російських футболістів застосовували заборонені препарати в рамках державної програми, стверджує адвокат Родченкова
    Адвокат інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден заявив про наявність доказів участі російських футболістів в державній програмі підтримки допінгу. Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі. На питання про те, чи дійсно є у
    • Вчора, 14:12
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    Десятки російських футболістів застосовували заборонені препарати в рамках державної програми, стверджує адвокат Родченкова

    Адвокат інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден заявив про наявність доказів участі російських футболістів в державній програмі підтримки допінгу.

    Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі.

    На питання про те, чи дійсно є у Родченкова такі докази і чи готовий він поділитися ними з ФІФА, Уолден відповів наступним чином: «Так, мій телефон і пошта завжди включені», - наводить видання слова адвоката.

    Ще в грудні минулого року Daily Mail повідомляло про початок Слідчою палатою комітету з етики ФІФА попереднього розслідування щодо президента РФС Віталія Мутко, однак продовження ця історія поки не отримала.

    Згідно з доповіддю канадського спортивного юриста Річарда Макларена, який був запрошений WADA в якості незалежного експерта, віце-прем'єр України з питань спорту, туризму і молодіжної політики був причетний до державної системи приховування вживання допінгу спортсменами.

    Раніше WADA публічно закликало ФІФА розслідувати наявні в доповіді відомості про участь Мутко в допінговий скандал їх частині, що стосується футболу.

    Віталій Мутко крім посад віце-прем'єра РФ і президента Російського футбольного союзу також є членом виконавчого комітету ФІФА. Сам він раніше спростовував усі звинувачення.

    Джерело: sportarena.com

    ФІФА WADA розслідування
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