У Кремлі придумали, як «помститися» в разі недопуску Росії на Олімпіаду-2018
- Вчора, 11:56
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Повідомляється, що таке рішення було прийнято в Кремлі
Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена.
Як повідомляє телекоментатор Василь Уткін у своєму Telegram-каналі, таке рішення було прийнято в Кремлі.
«У випадку, якщо буде прийнято рішення про неучасть російських спортсменів в Олімпійських Іграх в Пхенчхані, Олімпіада не буде показана в Росії ні в якому вигляді. Так, Олімпіада в цьому випадку буде просто проігноровано. І це не ініціатива телеканалів. Це рішення, прийняте на рівні адміністрації президента. День Ікс - 6 грудня», - написав Уткін.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.
Джерело: Обозреватель