У Кремлі придумали, як «помститися» в разі недопуску Росії на Олімпіаду-2018

Повідомляється, що таке рішення було прийнято в Кремлі

Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена. Як повідомляє телекоментатор Василь Уткін у своєму Telegram-каналі, таке рішення було прийнято в Кремлі. «У випадку, якщо буде прийнято рішення про неучасть російських спортсменів в



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Повідомляється, що таке рішення було прийнято в Кремлі

Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена.

Як повідомляє телекоментатор Василь Уткін у своєму Telegram-каналі, таке рішення було прийнято в Кремлі.

«У випадку, якщо буде прийнято рішення про неучасть російських спортсменів в Олімпійських Іграх в Пхенчхані, Олімпіада не буде показана в Росії ні в якому вигляді. Так, Олімпіада в цьому випадку буде просто проігноровано. І це не ініціатива телеканалів. Це рішення, прийняте на рівні адміністрації президента. День Ікс - 6 грудня», - написав Уткін.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.

Джерело: Обозреватель