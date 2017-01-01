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    У Кремлі придумали, як «помститися» в разі недопуску Росії на Олімпіаду-2018

    Повідомляється, що таке рішення було прийнято в Кремлі
    Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена. Як повідомляє телекоментатор Василь Уткін у своєму Telegram-каналі, таке рішення було прийнято в Кремлі. «У випадку, якщо буде прийнято рішення про неучасть російських спортсменів в
    • Вчора, 11:56
    • Розсилка

    Повідомляється, що таке рішення було прийнято в Кремлі

    Росія відмовиться від абсолютно всіх трансляцій Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (9-25 лютого), якщо національна команда РФ не буде до них допущена.

    Як повідомляє телекоментатор Василь Уткін у своєму Telegram-каналі, таке рішення було прийнято в Кремлі.

    «У випадку, якщо буде прийнято рішення про неучасть російських спортсменів в Олімпійських Іграх в Пхенчхані, Олімпіада не буде показана в Росії ні в якому вигляді. Так, Олімпіада в цьому випадку буде просто проігноровано. І це не ініціатива телеканалів. Це рішення, прийняте на рівні адміністрації президента. День Ікс - 6 грудня», - написав Уткін.

    Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.

    Джерело: Обозреватель

    Росія Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет
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